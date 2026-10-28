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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة: زيادة في أجور المعلمين بقيمة تتراوح بين 5000 و 6000 جنيه ويتم صرفها على مرحلتين

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن  مجلس الوزراء تطرق إلى تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026 وتكليفات الرئيس السيسي الخاصة بزيادة أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات .


وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  وزير التعليم ووزير المالية أعلنوا عن خطة تحسين أجور المعلمين من خلال زيادة بقيمة تتراوح بين 5000 و 6000 جنيه لكل معلم ويتم صرفها على مرحلتين في العام المالي 2027 -2028 والعام المالي 2028-2029 ".

ولفت محمد عادل :" كل معلم يزيد راتبه وفقا للدرجة الوظيفية المتواجد فيها ".

أما عن العدادات الكودية قال محمد عادل :"  منح المواطنين من مُستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يقوموا بالتصالح في مُخالفات البناء، تخفيضاً بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك، لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، تنفيذاً لتوصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026" في هذا الشأن.
 

الحكومة اخبار التوك شو مصر المعلمين الأجور

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