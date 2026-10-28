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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تضع الرتوش الأخيرة على زيادات أعضاء هيئة التدريس.. ومصادر تكشف لـ«صدى البلد» موعد إقرارها

جامعة
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​ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الحيوية، ومتابعة تنفيذ الوزارات المختلفة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام "منتدى مصر 2026"، بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة.

​وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء، باسم الحكومة، بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمنتدى، وحرصه على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.

 وأكد مدبولي أن هذه المشاركة الرئاسية أعطت زخماً كبيراً لفعاليات المنتدى، الذي أثبت كفاءته ليصبح منصة حوارية فاعلة وجسر تواصل مستدام بين الحكومة والخبراء والمواطنين.

انفراجة مرتقبة لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومسار “دولة الابتكار”

​وفي ذات السياق، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، خلال اجتماع الحكومة، أنه يجري حالياً وضع اللمسات النهائية للانتهاء من حزمة الزيادات المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس وقطاع العاملين بالجامعات المصرية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريباً جداً في مؤتمر صحفي موسع، يعقد بالمشاركة مع وزير المالية.

 كما أضاف  أنه يتم بالتوازي الانتهاء من ملامح مسار "دولة الابتكار"، على أن تُعلن تفاصيله رسمياً للرأي العام قريباً.

​وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ «صدى البلد» عن تخص الهيكل المالي الجديد، حيث أوضحت المصادر أن خطة الزيادات المرتقبة ستكون مرضية لأعضاء التدريس .

​وأشارت المصادر إلى أن صرف هذه الزيادة و بدء التطبيق الفعلي لتلك الحزمة التحفيزية خلال العام المالي الحالي، على أن يتم استكمال وتجرى الزيادة التالية والمقررة في شهر يوليو القادم، في خطوة تأتي لدعم أعضاء هيئة التدريس والتقدير المعنوي والمادي لدورهم العلمي والبحثي البارز.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الجديدة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوزراء

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