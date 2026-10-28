ميناء الناظور.. 54 مليار درهم استثمارات و21 ألف فرصة عمل للمغرب

كشف بيان للديوان الملكي المغربي، أن مشروع المركب المينائي والصناعي «الناظور غرب المتوسط» يستهدف استكمال العرض الذي يوفره ميناء طنجة المتوسط، وتعزيز الموقع اللوجيستي والصناعي والطاقي للمملكة، في إطار رؤية تجمع بين دعم النمو الوطني وتحقيق التنمية المجالية وخلق فرص العمل.

وأوضح البيان، الصادر عقب ترؤس العاهل المغربي الملك محمد السادس جلسة عمل بالرباط لمتابعة تقدم الأشغال بالمشروعين، أن الاستثمارات العمومية والخاصة التي جرى رصدها لمشروع الناظور غرب المتوسط بلغت حتى الآن 54 مليار درهم، في إطار تطوير البنية التحتية المينائية والمنصات الصناعية واللوجيستية والطاقية.

وأضاف أن المحطة الأولى للحاويات بالميناء، المرتقب دخولها حيز الاستغلال قريبًا، ستبلغ طاقتها الاستيعابية 3.5 مليون حاوية عند اكتمالها، فيما يُنتظر دخول المحطة الثانية الخدمة في أبريل 2027، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.8 مليون حاوية.

مشروع الناظور غرب المتوسط

ويتطلب إنجاز المحطتين تعبئة استثمارات خاصة بقيمة 8 مليارات درهم.

وفي القطاع الطاقي، يشمل المشروع تشغيل محطة للمحروقات تضم منطقة تخزين بسعة محتملة تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، إلى جانب محطة للغاز الطبيعي المسال، ستتيح معالجة ما يصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويًا، بما يدعم جهود المغرب لتعزيز أمنه الطاقي.

ويتضمن المشروع أيضًا محطة للبضائع الصلبة غير المعبأة، وأخرى للبضائع المختلفة، فيما دخلت المنطقة الصناعية التابعة للمركب حيز العمل، وتضم حاليًا مصنعًا واحدًا قيد التشغيل وثلاثة مصانع أخرى في طور البناء، بما يفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية جديدة وفرص إضافية للإدماج المهني.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن المركب المينائي والصناعي «الناظور غرب المتوسط» يُرتقب أن يتيح، على المدى القريب، نحو 1400 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز الأثر الاقتصادي للمشروع على المناطق المجاورة، ويدعم خلق القيمة المضافة محليًا.

وأكد البيان أن المشروعين الاستراتيجيين، الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط، يستهدفان تعزيز تنافسية المغرب اللوجيستية والصناعية، من خلال تحسين توزيع الاستثمارات العمومية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير البنية التحتية، بما يواكب التحولات التي تشهدها سلاسل القيمة العالمية.