بورصة الدار البيضاء بالمغرب تنهي تداولات مستهل الأسبوع على وقع الانخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الاثنين، تداولات مستهل الأسبوع على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعًا بنسبة 0,32%، ليستقر بذلك عند 16.999,56 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعًا بنسبة 0,53% إلى 1.235,38 نقطة، فيما سجل "MASI.ESG"، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعًا بنسبة 0,29% إلى 1.253,53 نقطة.

في المقابل، سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضًا بنسبة 0,42% إلى 1.625,92 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أكثر من 729,6 مليون درهم.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد تجاوزت 997,5 مليار درهم.