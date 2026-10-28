ملك المغرب يتابع تقدم مشروع الناظور غرب المتوسط وتوسعة ميناء طنجة المتوسط

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالرباط، جلسة عمل خُصصت لمتابعة تقدم الأشغال بالمركب المينائي والصناعي «الناظور غرب المتوسط»، الذي يُرتقب أن تدخل محطته الأولى حيز الاستغلال خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب مشروع توسعة مركب طنجة المتوسط، من خلال إطلاق إنجاز ميناء جديد تحت اسم «طنجة المتوسط 3».

وأوضح بيان للديوان الملكي المغربي، أن الاجتماع يأتي امتدادًا لجلسات العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بشأن تطوير المشاريع المينائية الكبرى بالمملكة، ولا سيما الجلسة المنعقدة في 28 يناير الماضي.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ورئيس مجلس إدارة «الناظور غرب المتوسط»، عرضًا حول مستوى تقدم الأشغال في المشروعين، والمراحل المقبلة لتطويرهما.

وتندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير منظومة مينائية فعالة ومتكاملة، بما يعزز تنافسية المغرب ويدعم موقعه في مواجهة التحولات التي تشهدها سلاسل القيمة العالمية.