أكسيوس: رئيس الأركان الإسرائيلي بحث مع قائد «سنتكوم» الاستعدادات لهجمات مُحتملة على إيران

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بحث مع مسؤولين عسكريين أمريكيين الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران وعدم حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن تنفيذ هجمات جديدة.

وبحسب التقرير، أجرى زامير اتصالًا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، تناول خلاله الاستعدادات العسكرية الأمريكية لاحتمال استئناف الحرب خلال الأسابيع المقبلة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي هجوم أمريكي قد يدفع إيران إلى الرد بإطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية وجهت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» باستكمال الاستعدادات اللازمة لاحتمال استئناف العمليات القتالية ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذ أي هجوم، بينما ظل القرار النهائي في يد ترامب.

وتشمل السيناريوهات العسكرية المطروحة، وفقًا لمصادر نقل عنها «أكسيوس»، استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مع احتمال تنسيق العمليات بين القوات الأمريكية والإسرائيلية إذا تقرر استئناف الهجمات.

وفي المقابل، لا تزال هناك خلافات بشأن توقيت أي تحرك عسكري، في ظل مخاوف من انعكاس التصعيد على أسعار النفط والوقود، فضلًا عن التداعيات الأمنية والسياسية المحتملة على الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن زامير حذر من أن استئناف الحرب خلال فترة قريبة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، إذا ردت إيران بهجمات صاروخية واسعة النطاق، بما يستدعي اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الضغوط الأمريكية على طهران، وسط تعثر المسار الدبلوماسي وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، فيما تبقى الاستعدادات العسكرية قائمة دون إعلان رسمي عن قرار نهائي باستئناف الهجمات.