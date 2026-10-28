قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد توفيق يكشف كواليس أغنية «انزل يا جميل»: آثار الحكيم رفضت أمسك إيدها وقالت لازم نتجوز الأول
أردوغان يبحث مع ترامب هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية
رئيس وزراء كندا يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث لتعزيز الشراكات في التجارة والاستثمار والتنمية
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟
تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليفربول في كأس كاراباو
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك يهزم المقاولون العرب بهدفي شيكو بانزا ومحمد حمد في الدوري
الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟
قفزة في السياحة الروسية لمصر.. بوتين يكتشف أرقامًا قياسية خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
القاضية ممكن.. شيكو بانزا يُحرز هدفًا قاتلًا للزمالك أمام المقاولون العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: رئيس الأركان الإسرائيلي بحث مع قائد «سنتكوم» الاستعدادات لهجمات مُحتملة على إيران

ايال زامير
ايال زامير
القسم الخارجي

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بحث مع مسؤولين عسكريين أمريكيين الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران وعدم حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن تنفيذ هجمات جديدة.

وبحسب التقرير، أجرى زامير اتصالًا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، تناول خلاله الاستعدادات العسكرية الأمريكية لاحتمال استئناف الحرب خلال الأسابيع المقبلة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي هجوم أمريكي قد يدفع إيران إلى الرد بإطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية وجهت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» باستكمال الاستعدادات اللازمة لاحتمال استئناف العمليات القتالية ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذ أي هجوم، بينما ظل القرار النهائي في يد ترامب.

وتشمل السيناريوهات العسكرية المطروحة، وفقًا لمصادر نقل عنها «أكسيوس»، استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مع احتمال تنسيق العمليات بين القوات الأمريكية والإسرائيلية إذا تقرر استئناف الهجمات.

وفي المقابل، لا تزال هناك خلافات بشأن توقيت أي تحرك عسكري، في ظل مخاوف من انعكاس التصعيد على أسعار النفط والوقود، فضلًا عن التداعيات الأمنية والسياسية المحتملة على الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن زامير حذر من أن استئناف الحرب خلال فترة قريبة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، إذا ردت إيران بهجمات صاروخية واسعة النطاق، بما يستدعي اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الضغوط الأمريكية على طهران، وسط تعثر المسار الدبلوماسي وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، فيما تبقى الاستعدادات العسكرية قائمة دون إعلان رسمي عن قرار نهائي باستئناف الهجمات.

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إيران واشنطن طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

نادر السيد

القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

ترامب ونتنياهو

أول تعليق من ترامب على انتخابات إسرائيل: نتنياهو نجا من هزيمة ساحقة

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

بالصور

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

سيارات تحيا مصر للشباب.. 5 شروط للحصول على المركبات المعفاة من الجمارك

مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد