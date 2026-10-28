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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تخفيف الشعر من الجانبين يعد قزعا؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي

تخفيف الشعر من الجانبين
تخفيف الشعر من الجانبين
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قصة الشعر التي يكون فيها الشعر أطول من أعلى الرأس وأخف على الجانبين، وما إذا كانت تُعد من القزع المنهي عنه شرعًا.

حكم قص الشعر ليكون أطول من أعلى الرأس وأخف على الجانبين

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه الآخر، مؤكدًا أن الحكم يتوقف على طبيعة القصة وما إذا كانت تتضمن حلقًا لبعض الشعر أم مجرد تخفيفه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن تخفيف الشعر من الجانبين مع بقائه وعدم حلقه بالكامل، بهدف تحسين المظهر، لا حرج فيه، أما حلق بعض الرأس وترك أجزاء أخرى من الشعر، فيدخل في القزع المنهي عنه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفرق الأساسي هو بين تخفيف الشعر أو تقصيره مع بقائه، وبين حلق أجزاء من الرأس وترك أجزاء أخرى، داعيًا إلى مراعاة الضوابط الشرعية عند اختيار قصة الشعر.

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل تخفيف الشعر من الجانبين يعد قزعا

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