حملات مرافق مكبرة.. تحركات أمنية لإعادة الانضباط بحيي شرق وغرب سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، استهدفت عددًا من الشوارع والميادين الحيوية بنطاق حيي شرق وغرب مدينة سوهاج، في إطار جهود إعادة الانضباط إلى الشارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الحملات الميدانية والتعامل مع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتشغل الأرصفة والطرق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملة مكبرة في حي غرب سوهاج

وشملت التحركات الأمنية نطاق حي غرب، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، حيث امتدت أعمال حملة المرافق إلى شارع سيالة أولاد نصير، ومنطقة القيسارية، وميدان العارف، وهي من المناطق التي تشهد حركة يومية للمواطنين والمترددين على المحال التجارية والأسواق.

تحركات أمنية في حي شرق

وفي حي شرق سوهاج، نفذت الأجهزة الأمنية حملة مرافق مكبرة بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، استهدفت شارع الأرقم، وشارع ترعة باجا، وشارع المدارس، ضمن خطة تستهدف مواجهة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وتستهدف هذه الحملات الحد من المظاهر العشوائية التي قد تعرقل حركة السير أو تتسبب في تكدسات مرورية، خاصة بالشوارع والمناطق الحيوية التي تشهد كثافات ملحوظة على مدار اليوم.

وتأتي الحملات في إطار مواصلة الجهود الأمنية بمحافظة سوهاج لفرض الانضباط بالشارع، والتصدي للمخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين، مع تكثيف المرور الميداني بالمناطق المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن سوهاج، بما يدعم تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة دون عوائق.