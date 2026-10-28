وساطة قطرية لإنهاء حرب إيران تتعثر.. طهران ترفض المقترح وواشنطن تلوّح بضربات جديدة

قال مسؤول مطلع على المفاوضات إن الوسطاء القطريين قدموا إلى إيران مسودة اتفاق جديدة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن مسؤولًا إيرانيًا رفيع المستوى قال إن الدوحة لم تطرح سوى أفكار غير مقبولة لا ترقى إلى مستوى العرض الرسمي.

مباحثات وقف الحرب بين إيران وأمريكا



وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات، الذي لا ينتمي إلى إيران، أن مسودة جديدة لمقترح السلام الخاص بالصراع المستمر منذ ثمانية أشهر عُرضت يوم الأحد، وأن طهران تدرسها حاليًا، مع توقع صدور ردها بحلول نهاية الأسبوع.



وتقود قطر، إلى جانب باكستان، جهود الوساطة لإنهاء الحرب التي تسببت في اضطراب حركة الشحن العالمية وإمدادات النفط، وامتدت مؤخرًا إلى السعودية واليمن.



وأوضح المسؤول أن المقترح الذي قدمته قطر يتضمن جدولًا زمنيًا مدته سبعة أيام لمعالجة مخاوف كل من طهران وواشنطن، ويحدد خطوات يومية لبناء الثقة يتعين على كل طرف اتخاذها.

وأضاف أن تنفيذ الجدول الزمني قد يبدأ في أوائل الأسبوع المقبل، وأن عدة دول ستعمل ضامنة للاتفاق.



وبعد ذلك بوقت قصير، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى مشارك في المحادثات إن قطر لم تقدم سوى أفكار غير مقبولة، وليست عرضًا، مؤكدًا أن سياسة طهران القائمة على عدم إبداء أي مرونة بشأن الملف النووي لم تتغير.



وتريد واشنطن إدراج البرنامج النووي الإيراني، الذي يمتد لعقود، ضمن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب منذ بدايتها، في حين تقول إيران إن عليها أولًا تلبية شروطها، التي تشمل إنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وترفض طهران المخاوف الغربية من أن يكون برنامجها النووي ذا طبيعة عسكرية.