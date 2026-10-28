برشلونة يبدأ التحرك لضم فين يلتش مدافع شتوتجارت.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني بدأ التحرك للتعاقد مع المدافع الألمانى فين يلتش، نجم نادي شتوتجارت خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ديكو المدير الرياضي بنادى برشلونة سوف يبدأ محادثاته مع مسؤولى نادي شتوتجارت لمعرفة طلباتهم المالية نظير التخلى عن يلتش في شهر يناير المقبل.

وأوضح أن شتوتجارت منفتح على بيع المدافع الألمانى الشاب شرط الحصول على مبلغ مالي قدره نحو 50 مليون يورو.

ويرتبط المدافع الألماني بعقد مع شتوتجارت ممتد حتى شهر يونيو من العام 2030.

يذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى وجود اهتمام من جانب نادى ريال مدريد بضم يلتش، في شهر يناير المقبل.