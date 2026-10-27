رئيس نادي برشلونة يدافع عن يامال بعد خسارة الكرة الذهبية: كان يستحقها

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، دعمه للنجم الإسباني الشاب لامين يامال، بعد عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2026، مشيرًا إلى أنه قدم ما يكفي للتتويج بالجائزة الفردية الأرفع في عالم كرة القدم.

وقال لابورتا، في تصريحات تلفزيونية، إن لامين يامال قدم كل ما يلزم من أجل الفوز بالكرة الذهبية، لكنه لم يتمكن من حصدها، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي سيدعمه خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في العام المقبل.

وأضاف رئيس برشلونة أن يامال يستحق أن يحظى بالمحبة والدعم، مشددًا على أهمية إحاطته بالأجواء الإيجابية ومساندته بعد خسارة الجائزة، من أجل مواصلة التألق والمنافسة على أكبر الجوائز الفردية في كرة القدم.

وكان الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، قد توج بجائزة الكرة الذهبية 2026، خلال الحفل الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن، ليصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني، بينما حل لامين يامال في المركز الثالث، وفقًا لنتائج الجائزة، التي شهدت منافسة قوية بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وأقيم حفل النسخة السبعين من جوائز الكرة الذهبية على مسرح لندن بالاديوم، في حدث احتفى بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، التي انطلقت عام 1956، وشهدت تتويج الإنجليزي ستانلي ماثيوز بأول نسخة منها.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ5 مرات.