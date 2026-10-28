النائب محمد أبو العينين يحصد الجائزة الدولية الكبرى للمؤسسة العالمية للثقافة والتراث بإيطاليا

منحَت المؤسسة العالمية للثقافة والتراث (سيمي)، النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، جائزتها الدولية الكبرى، وذلك خلال احتفالية ضخمة شهدتها مدينة نابولي الإيطالية في إطار المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة تحت عنوان «الثقافة هي الديمقراطية»، بحضور ومشاركة كبار رجال السياسة والثقافة والفن، وفي مقدمتهم وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، إلى جانب مساعد رئيس الجمهورية الإيطالي ولفيف من الشخصيات العامة والدولية.

النائب محمد أبو العينين

واحتفت المؤسسة الدولية بالنائب محمد أبو العينين خلال فعاليات المؤتمر، حيث ألقى خطاباً جامعاً ركز فيه على القضية الفلسطينية والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني جراء التعسف الإسرائيلي وتدمير المنازل واستهداف الأطفال، مؤكداً أن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بات مطلباً إنسانياً يطالب به العالم أجمع، كما تناول الأبعاد المستقبلية والتكنولوجية للذكاء الاصطناعي وتأثيراته المتسارعة على المجتمعات والاقتصادات العالمية، مستعرضاً محطات من رحلة كفاحه العصامية والنجاحات الاقتصادية والسياسية التي حققها والتي باتت محط إشادة وتقدير محلي ودولي.

وحظي خطاب «أبو العينين» بتصفيق حاد وإشادة بالغة من رئيس الجلسة والحضور، ليقوم رئيس المؤسسة بمنحه الجائزة الدولية الكبرى للمؤسسة العالمية للثقافة والتراث (سيمي) وسط احتفاء واعتزاز مصري ودولي كبيرين.