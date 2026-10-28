ترتيب مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم الأربعاء، عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، رفقة يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والأفريقي التونسي.

وسيكون ترتيب مباريات الزمالك بدوري الأبطال في دور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى .. الزمالك × الأفريقي التونسي بالقاهرة أحد أيام 27-28-29 نوفمبر

الجولة الثانية .. مولودية الجزائر × الزمالك بالجزائر أحد أيام 4-5-6 ديسمبر.

الجولة الثالثة.. الزمالك × يانج أفريكانز بالقاهرة أحد أيام 18-19-20 ديسمبر

الجولة الرابعة.. يانج أفريكانز × الزمالك في تنزانيا أحد أيام 8-9-10 يناير.

الجولة الخامسة.. الأفريقي التونسي × الزمالك بتونس أحد أيام 15-16-17 يناير.

الجولة السادسة.. الزمالك × مولودية الجزائر بالقاهرة أحد أيام 22-23-24 يناير.

مجموعة بيراميدز

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، عن وقوع بيراميدز في المجموعة الرابعة.

وضمت المجموعة الرابعة إلى جانب بيراميدز، أندية الهلال السوداني والمغرب الفاسي المغربي وحوريا كوناكري الغيني.