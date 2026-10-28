رشيد مشهراوي : فيلم المواطن أسامة يجسد معاناة الصحفيين والمراسلين فى عزة.. خاص

كشف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي تفاصيل فيلم “المواطن أسامة” الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الأخيرة.

وقال رشيد مشهراوي فى تصريح خاص لصدى البلد : فيلم المواطن أسامة هو أحد الاعمال التى تم انتاجها وتعبر عن الحرب على غزة ويوثق هذه الفترة الصعبة التى عشناها.

وأضاف رشيد مشهراوي : الفيلم يوثق معاناة الصحفيين والمراسليين بقطاع غزة والذى راح عدد كبير منهم ضحايا وشهداء حيث وصل العدد لأكثر من 250 شخصا كما يلقي الضوء على الجانب الإنساني.

رشيد مشهراوي : تغيرت رؤيتي بعد الحرب على غزة

من ناحية أخرى كشف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن تغير رؤيته السينمائية والإنسانية بعد الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن ما قبل الحرب يختلف تمامًا عما بعدها، وأنه لم يعد مستعدًا لقضاء سنوات جديدة في محاولة إثبات إنسانية الفلسطينيين أمام عالم فشل، بحسب تعبيره، في إثبات إنسانيته لهم.

وقال مشهراوي، خلال لقاء على هامش الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، إنه يشارك في فيلم «المواطن أسامة» بصفته منتجًا ومشرفًا فنيًا، موضحًا أن الفيلم من إخراج أحمد حسونة، ويمثل فلسطين حاليًا في المنافسة على جوائز الأوسكار، كما دخل القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الأوروبية.

وأضاف أن الفيلم عُرض بالفعل في مهرجان فينيسيا، وشارك في أكثر من 50 مهرجانًا سينمائيًا، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن مجموعة من الأعمال التي يجري إنتاجها في فلسطين وقطاع غزة، وتُعرض في أنحاء مختلفة من العالم.