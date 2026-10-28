مؤرخ إسباني مرموق يزور مصر ويلقى محاضرة حول الدور الدولي لأمريكا اللاتينية في ظل التنافس الراهن بين واشنطن وبكين

يلقي المؤرخ والمحلل السياسي الإسباني الأرجنتيني كارلوس مالامود، في الثالث من نوفمبر المقبل، محاضرة بمعهد ثيربانتس الثقافي الإسباني بالقاهرة، حول الدور الدولي لأمريكا اللاتينية في ظل التنافس الراهن بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت السفارة الإسبانية بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مالامود، وهو مؤرخ وأستاذ جامعي، سيحلل تطورات هذا الدور، لا سيما في ظل عودة الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، إلى تكثيف حضورها وانخراطها في أمريكا اللاتينية، وهو ما يتضح من تطورات علاقاتها مع فنزويلا وكولومبيا وكوبا.

وأضافت السفارة أن المحاضرة ستسلط الضوء على دور إسبانيا، التي تربطها بأمريكا اللاتينية علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة، فضلا عن أهمية القمم الإيبيرو-أمريكية.

وأشارت إلى أن مدريد ستستضيف يومي 4 و5 نوفمبر المقبل القمة الإيبيرو-أمريكية الثلاثين، تحت شعار «أمريكا الإيبيرو-أمريكية: نبني مجتمعنا معا، ونرسم معا مساره نحو المستقبل والعالم».

ومن المقرر أن تجمع القمة قادة الدول الـ22 الأعضاء في الجماعة الإيبيرو-أمريكية، وهي 19 دولة من أمريكا اللاتينية، إلى جانب إسبانيا والبرتغال وأندورا، وفقا للموقع الرسمي للقمة.

ووفقا لبيانات عام 2025، يبلغ عدد المتحدثين باللغة الإسبانية في العالم نحو 635 مليون شخص، ما يوفر أساسا لغويا مشتركا لمجتمع دولي مترابط.

وتعد إسبانيا، منذ عقود، من أبرز المستثمرين المنفردين في المنطقة، إذ تمثل استثماراتها نحو 11% من إجمالي الاستثمارات، و52% من الاستثمارات الأوروبية الأجنبية المباشرة فيها.

كما سيتناول مالامود العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، وهي آلية للحوار السياسي والتنسيق والتعاون تضم 33 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتركز هذه العلاقات على تعزيز التعاون السياسي والتبادل التجاري.

وسيسلط الضوء أيضا على الاتفاق التجاري المؤقت بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، الذي بدأ تطبيقه المؤقت في الأول من مايو 2026، ويوفر إطارا لتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين في سوق يبلغ حجمها نحو 700 مليون نسمة.

ويشغل كارلوس مالامود منصب باحث رئيسي في المعهد الملكي إلكانو، كما أنه أستاذ فخري لتاريخ أمريكا في الجامعة الوطنية للتعليم عن بُعد (UNED) في إسبانيا، وعضو في الأكاديمية الوطنية للتاريخ في الأرجنتين، وحاصل على الدكتوراه في تاريخ أمريكا من جامعة كومبلوتنسي بمدريد.

ويجمع مالامود في عمله بين البحث التاريخي والتحليل السياسي ودراسة العلاقات الدولية لأمريكا اللاتينية. ومن أحدث مؤلفاته كتاب «الانقلاب العسكري والدكتاتورية في الأرجنتين (1976–1983): الجنوب، وجدار الإعدام، وما بعد ذلك…»، الصادر عن دار كاتاراتا عام 2026.