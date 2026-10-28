الرئيس الإسرائيلي: يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا لتجنب إعادة الانتخابات

أكد إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي، أنه يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا لتجنب إعادة الانتخابات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الرئيس الإسرائيلي: “لا يملك أي من المعسكرين الرئيسيين أغلبية مقاعد الكنيست وفق النتائج الأولية”.

وتتواصل متابعة نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية وسط منافسة محتدمة بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، في ظل تعقيدات المشهد السياسي وصعوبة حسم تشكيل الحكومة المقبلة دون التوصل إلى تفاهمات بين الأحزاب.

ووفقًا لما أوردته قناة «يورونيوز» في خبر عاجل، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر آيزنكوت، وذلك عقب فرز الأصوات باستثناء الأصوات الموضوعة في المغلفات المزدوجة، التي تشمل فئات من الناخبين يصوتون وفق إجراءات خاصة.