قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتى 12 يناير 2027.. «الوزراء» يمدد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة 3 أشهر إضافية
منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون
حبس الموظف المرموق المزيف بتهمة النصب على المواطنين بأبو النمرس
الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب التدخل في شئونها
مجلس الوزراء يوافق على اشتراطات دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
الأحزاب العربية تلوح بالمساعدة في إسقاط حكومة نتنياهو
حريق واسع وسط إسرائيل.. إغلاق طرق واستدعاء 50 فرقة إطفاء إضافية
وزارة النقل اليمنية تحذر من سلامة الطيران المدني بعد قصف ميليشيا الحوثي لمطار عدن
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلا
خلال يومين.. تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي
تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا
وزير الحرب الأمريكي: التزام راسخ بتعزيز الأمن الإقليمي والشراكات الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية ضمن الطرح السابع من برنامج مسكن.. 22 نوفمبر

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن»، وذلك بدءاً من الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026. 

وأكدت وزيرة الإسكان أن طرح الأراضي السكنية يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ لبناء مسكنهم، من خلال إتاحة الفرص في المدن الجديدة، وفقًا لقواعد وإجراءات منظمة تحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشيرةً إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير آليات الطرح والتخصيص بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الأراضي السكنية.

وأوضحت الوزيرة أنه تقرر إجراء القرعة للمتقدمين الذين استوفوا الشروط المقررة، وفقًا للمواعيد إجراء القرعة المحدد لكل مدينة، والسابق تقدمهم خلال الفترة من 27/7/2026 حتى 10/9/2026. 

عدد العملاء المستوفين للشروط

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن عدد العملاء المستوفين للشروط بالطرح السابع من برنامج «مسكن» بلغ 39219 عميلًا، ومن المقرر إجراء القرعة العلنية اليدوية بينهم لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية بمستويات الإسكان المتميز والمتوسط، وفقًا للمدن التي تقدموا للحجز بها.

وأضاف أن إجراء القرعة يأتي استكمالًا للإجراءات المنظمة للطرح، بما يضمن تخصيص الأراضي للمستحقين وفقًا للقواعد المعلنة، مع الالتزام بالمواعيد إجراء القرعة لكل مدينة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرعة العلنية اليدوية ستُجرى وفقًا للجدول التالي:

الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026: مدن الشروق، وبرج العرب الجديدة، والعبور الجديدة، و15 مايو.

الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026: مدن الفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، حدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة.

الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026: مدن أسيوط الجديدة، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة.

الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026: مدن طيبة الجديدة، وبدر، والسادات، وناصر الجديدة «غرب أسيوط»، وأخميم الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد عمارة إلى أن القرعة ستُعقد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي النادي بالعاصمة الجديدة، مع السماح بحضور من يرغب من الحاجزين الدخول من بوابة رقم (3)، علما بأنه يتم البث المباشر لأحداث القرعة عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن الهيئة تحرص على إتاحة المعلومات المتعلقة بإجراءات التخصيص ومواعيد القراعات للمواطنين، بما يعزز الثقة في منظومة الطرح والتخصيص، ويضمن وضوح الإجراءات وسهولة متابعة مراحلها المختلفة، كما يتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين بموعد ومكان إجراء القرعة وأيضا يمكن للمتقدمين متابعة التفاصيل والإعلانات الخاصة بالقرعة من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أرض سكنية الإسكان مسكن طرح الأراضي السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

أرشيفي

أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

ترشيحاتنا

مغامرات جيمو

«مغامرات جيمو».. عرض لفرقة الشمس بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

رشيد مشهراوي

رشيد مشهراوي: فيلم المواطن أسامة يجسد معاناة الصحفيين والمراسلين في غزة.. خاص

الصورة المتداولة

نجل شقيقة إيمان الطوخي يكشف حقيقة الصورة المتداولة لها

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

زاهي حواس يدعو إيطاليا لرد مسلة تحتمس الثالث إلى مصر .. صور

زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد