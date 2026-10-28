بدء إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية ضمن الطرح السابع من برنامج مسكن.. 22 نوفمبر

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن»، وذلك بدءاً من الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026.

وأكدت وزيرة الإسكان أن طرح الأراضي السكنية يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ لبناء مسكنهم، من خلال إتاحة الفرص في المدن الجديدة، وفقًا لقواعد وإجراءات منظمة تحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشيرةً إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير آليات الطرح والتخصيص بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الأراضي السكنية.

وأوضحت الوزيرة أنه تقرر إجراء القرعة للمتقدمين الذين استوفوا الشروط المقررة، وفقًا للمواعيد إجراء القرعة المحدد لكل مدينة، والسابق تقدمهم خلال الفترة من 27/7/2026 حتى 10/9/2026.

عدد العملاء المستوفين للشروط

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن عدد العملاء المستوفين للشروط بالطرح السابع من برنامج «مسكن» بلغ 39219 عميلًا، ومن المقرر إجراء القرعة العلنية اليدوية بينهم لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية بمستويات الإسكان المتميز والمتوسط، وفقًا للمدن التي تقدموا للحجز بها.

وأضاف أن إجراء القرعة يأتي استكمالًا للإجراءات المنظمة للطرح، بما يضمن تخصيص الأراضي للمستحقين وفقًا للقواعد المعلنة، مع الالتزام بالمواعيد إجراء القرعة لكل مدينة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرعة العلنية اليدوية ستُجرى وفقًا للجدول التالي:

الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026: مدن الشروق، وبرج العرب الجديدة، والعبور الجديدة، و15 مايو.

الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026: مدن الفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، حدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة.

الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026: مدن أسيوط الجديدة، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة.

الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026: مدن طيبة الجديدة، وبدر، والسادات، وناصر الجديدة «غرب أسيوط»، وأخميم الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد عمارة إلى أن القرعة ستُعقد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي النادي بالعاصمة الجديدة، مع السماح بحضور من يرغب من الحاجزين الدخول من بوابة رقم (3)، علما بأنه يتم البث المباشر لأحداث القرعة عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن الهيئة تحرص على إتاحة المعلومات المتعلقة بإجراءات التخصيص ومواعيد القراعات للمواطنين، بما يعزز الثقة في منظومة الطرح والتخصيص، ويضمن وضوح الإجراءات وسهولة متابعة مراحلها المختلفة، كما يتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين بموعد ومكان إجراء القرعة وأيضا يمكن للمتقدمين متابعة التفاصيل والإعلانات الخاصة بالقرعة من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.