مازدا تودع أشهر سياراتها للأبد مع الاستعداد لعام 2027

كشفت شركة «مازدا» اليابانية رسميًا عن إيقاف إنتاج طراز «CX-70» وإلغاء اسم الطراز ضمن تشكيلتها لعام 2027، ودمج فئاته ذات الصفين من المقاعد كخيارات جديدة داخل مجموعة طراز «CX-90» متوسط الحجم.

وتهدف هذه الخطوة الهيكلية إلى إعادة تبسيط خيارات الشراء وتزويد المستهلكين بفئات تركز بشكل أكبر على مساحات التخزين الخلفية العريضة دون الحاجة لطرح طرازين مستقلين بأبعاد متطابقة.

فئات جديدة بصفين وتوزيع مستحدث للمقصورة

تتاح الخيارات ذات الصفين من المقاعد حصريًا ضمن فئتين معززتين بمحرك الست أسطوانات المتتالي سعة 3.3 لتر المزود بشاحن توربيني؛ وهما فئة «3.3 Turbo Premium Sport» وفئة «3.3 Turbo S Premium Sport».

وتوفر هذه التحديثات مساحة حمولة خلفية أوسع مع الاستغناء عن صف المقاعد الثالث، مما يجعل السيارة خيارًا عمليًا للعائلات والعملاء الباحثين عن رحابة التخزين والاستخدامات الميدانية.

إلى جانب دمج الفئات، حصل طراز «CX-90» لعام 2027 على تحديثات شاملة شملت تعديل جلب ومحاور التعليق الخلفي لرفع مستويات الراحة أثناء القيادة، بالإضافة إلى توفير خيارات طلاء خارجي جديدة مثل الأزرق «Navy Blue Mica» والرمادي «Aero Gray Metallic».

القائمة السعرية والتحديثات المالية لطراز 2027

حافظت «مازدا» على استقرار نسبي في القائمة السعرية لطرازات «CX-90» الجديدة مقارنة بالعام الماضي؛ إذ يبدأ سعر الفئة القياسية «3.3 Turbo Select» من 39,700 دولار أمريكي (بقيمة تصل إلى نحو 41,345 دولاراً بعد إضافة رسوم الشحن).

وتبدأ فئة «Preferred» بسعر 43,850 دولارًا، بينما تبدأ فئة «Premium Plus» بسعر 50,670 دولارًا.

أما بالنسبة للفئات ذات الخيارات المزدوجة بين صفين وثلاثة صفوف، فجاءت أسعارها على النحو التالي:

فئة 3.3 Turbo Premium Sport: بسعر 46,880 دولارًا لنسخة الصفين، و48,080 دولارًا لنسخة الثلاثة صفوف.

فئة 3.3 Turbo S Premium Sport: بسعر 53,540 دولارًا لنسخة الصفين، و54,740 دولارًا لنسخة الثلاثة صفوف.