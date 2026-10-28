الانتخابات الإسرائيلية.. فرز 66% من الأصوات وتقدم نتنياهو

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 66% من الأصوات، وفقاً لما نشرته القناة 12 الإسرائيلية ونقلته وسائل الإعلام، عدم حصول أي من المعسكرين على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة (61 مقعداً).

حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 54 مقعداً، فيما حصل معسكر المعارضة بقيادة جادي آيزنكوت على 48 مقعداً.

أما القوائم العربية فحصلت على 18 مقعداً.

تضع هذه الأرقام الأولية الأحزاب العربية في موقع حاسم في الخريطة البرلمانية، حيث يظل حسم الأغلبية معلقاً بانتظار استكمال فرز باقي الأصوات وإعلان النتائج الرسمية.

يحتاج أي معسكر للوصول إلى 61 مقعداً على الأقل من أصل 120 مقعداً في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة، لذا لا يمتلك أي من المعسكرين الأغلبية المطلوبة حتى هذه اللحظة، وتستمر عملية فرز ما تبقى من الأصوات.



وقال زعيم حزب الديمقراطيين لشركائه في معسكر التغيير أنه يجب الكف عن الخوف ويمكن تشكيل حكومة تغيير مع الأحزاب العربية، فيما قال مسؤول بلجنة الانتخابات الإسرائيلية أن فرز المغلفات المزدوجة يبدأ عند منتصف الليل وينتهي غدا.