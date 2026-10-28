أخرهم معتصم النهار.. اعترافات صادمةللنجوم بخيانتهم لشريك حياتهم

لم تخل حياة النجوم الشخصية من الاعترافات الجريئة، التي أثارت الجدل، خاصة عندما تتعلق بالعلاقات العاطفية والخيانة الزوجية، إذ اختار عدد من الفنانين الحديث بصراحة عن أخطاء ارتكبوها في حق زوجاتهم أو حبيباتهم، كاشفين عن تجارب تركت آثارا نفسية وعاطفية، وبعضها كان سببا في انهيار علاقات استمرت لسنوات.

ونرصد فى التقرير التالي ابرز اعترفات النجوم بخيانة شريك حياتهم ولعل من أبرزهم معتصم النهار وعمرو سعد وفاروق الفيشاوي.

معتصم النهار.. اعتراف بالخطأ وعدم تقدير المشاعر

واعترف الفنان السوري معتصم النهار ، بوقوعه في الخيانة خلال إحدى علاقاته العاطفية السابقة، موضحا أنه لم يكن يتعمد إيذاء الطرف الآخر، لكنه أدرك لاحقا أنه لم يمنح مشاعر شريكته وتضحياتها التقدير الكافي.

وقال معتصم النهار، في تصريحات سابقة: «خنت قبل كده، وبشكل أو بآخر كنت شريك في الخيانة أو خنت، بس مش عن سبق إصرار، لكن كانت ظروف الحياة بتاخدني، واستمتاعي بالمكانة اللي أنا فيها، والطرف الآخر كان بيستقبل وبيضايق وبيضحي، وأنا ماكنتش حاسس بيها».

وكشف اعترافه عن جانب من تجربته العاطفية، مسلطا الضوء على عدم إدراكه حجم التأثير الذي تركته تصرفاته في الطرف الآخر.

عمرو سعد.. «غلطة عمري» في بداية الزواج

بينما كشف الفنان عمرو سعد عن ارتكابه خطأ في بداية زواجه، معترفا بخيانة زوجته مرة واحدة، خلال لقاء تلفزيوني اتسم بالصراحة.

ووصف عمرو سعد، هذه الواقعة بأنها «غلطة عمره»، معبرا عن ندمه الشديد عليها، مؤكدا أنه لا يستطيع مسامحة نفسه على ما حدث، في اعتراف عكس حجم التأثير الذي تركته التجربة في نفسه، رغم مرور الوقت.

أحمد الفيشاوي.. صراحة بشأن العلاقات السابقة

وعرف الفنان أحمد الفيشاوي، بصراحته في الحديث عن حياته الشخصية وتجارب الارتباط التي مر بها، إذ تحدث في أكثر من مناسبة عن أخطاء ارتكبها خلال علاقاته السابقة، وأقر بأنه لم يكن الشريك المثالي في جميع تجاربه العاطفية.

وأثارت تصريحاته المتعلقة بحياته الخاصة اهتمام الجمهور، خاصة مع ارتباط اسمه على مدار سنوات بأزمات وخلافات شخصية، جعلت علاقاته العاطفية محط متابعة إعلامية مستمرة.

فاروق الفيشاوي.. اعترافات عن خيانة سمية الألفي

وأما الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كان من أبرز النجوم الذين تحدثوا بجرأة عن الخيانة الزوجية، إذ اعترف بخيانة زوجته السابقة الفنانة سمية الألفي أكثر من مرة.

وتحدث الفيشاوي، في لقاءاته عن حبه للنساء وعدم قدرته على الالتزام بالإخلاص لزوجته، وهي التصرفات التي تسببت في معاناة عاطفية لها، وأسهمت في تعقيد علاقتهما، قبل أن ينتهي زواجهما بالانفصال.

يزن السيد.. نزوات واعتذار بعد الانفصال

كما أثار الفنان يزن السيد الاهتمام باعترافاته بشأن خيانة زوجته أكثر من مرة، إذ وصف تلك التصرفات بأنها نزوات عابرة، قبل أن يقدم اعتذارا علنيا لها بعد الانفصال.

وجاءت هذه التصريحات لتفتح باب النقاش حول تأثير الخيانة في العلاقات الزوجية، ومدى قدرة الاعتذار على معالجة ما تسببه من جروح عاطفية.

صباح.. اعتراف جريء عن زيجاتها

أما الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، فكانت من أكثر الشخصيات الفنية جرأة في الحديث عن حياتها الخاصة، إذ صرحت خلال لقاء إعلامي بأنها خانت جميع أزواجها، في اعتراف لافت أثار الاهتمام، خاصة أنها لم تتردد في التطرق إلى تجاربها الشخصية أمام الجمهور.