معتصم النهار يكشف حقيقة خضوعه للتجميل ويعترف بخيانته في علاقة سابقة

كشف الفنان السوري معتصم النهار ، عن تفاصيل تتعلق باهتمامه بمظهره الخارجي وصحته، متحدثا عن تعرضه لمواقف وصفها بالتحرش بسبب مظهره، كما اعترف بوقوعه في الخيانة خلال إحدى علاقاته العاطفية السابقة، موضحا أنه لم يدرك في ذلك الوقت حجم الأذى الذي تسبب فيه للطرف الآخر.

وقال معتصم النهار، خلال لقائه ببرنامج «أنا وبس» عبر قناة «MTV» اللبنانية، إنه تعرض لمواقف عديدة وصفها بالتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: «تعرضت للتحرش ومواقف كتير بسبب جمالي على السوشيال ميديا».

حقيقة خضوع معتصم النهار لعمليات تجميل

وتحدث الفنان السوري ، عن حقيقة خضوعه لعمليات تجميل، نافيا إجراء أي عملية تجميلية، لكنه أشار إلى استعانته بحقن البوتوكس للحفاظ على مظهره، كما أوضح أنه يولي اهتماما كبيرا بصحته من الداخل، ولا يقتصر اهتمامه على مظهره الخارجي.

وأضاف أنه يرى في خسارة الوزن وسيلة للحفاظ على صحة الجسم، مؤكدا حرصه على فهم طبيعة عمل الأعضاء الداخلية، مثل الكلى والكبد والمعدة، حتى يتمكن من العناية بصحته بصورة أفضل.

وقال معتصم النهار: «أهتم بجمالي من الداخل فقط، وخسارة الوزن بالنسبة إلي نوع من التنظيف الداخلي للجسم، وأصبحت أفهم كيفية عمل الكلى والكبد والبطن حتى أتمكن من الحفاظ على صحتي».

معتصم النهار يعترف بالخيانة

وفي سياق آخر، اعترف معتصم النهار بخيانته خلال إحدى علاقاته العاطفية السابقة، موضحا أنه لم يكن يتعمد إيذاء الطرف الآخر، لكنه أدرك لاحقا أنه لم يقدر مشاعره وتضحياته بالشكل الكافي.

وقال الفنان السوري: «خنت قبل كده، وبشكل أو بآخر كنت شريك في الخيانة أو خنت، بس مش عن سبق إصرار، لكن كانت ظروف الحياة بتاخدني، واستمتاعي بالمكانة اللي أنا فيها، والطرف الآخر كان بيستقبل وبيضايق وبيضحي، وأنا ماكنتش حاسس بيها».

تفاصيل فيلم «نصيب»

وعلى صعيد آخر، يشارك معتصم النهار في فيلم «نصيب»، الذي يجمعه بالنجمة ياسمين صبري، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية المصرية اليوم، 28 أكتوبر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي داخل أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، إذ ترث أرملة ثرية منتجعا سياحيا بعد وفاة زوجها الملياردير، وتخوض خلال إدارته تجارب عاطفية متعددة بحثا عن شريك حياة مناسب، قبل أن تلتقي رجلا تنشأ بينهما قصة حب.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ياسمين صبري ومعتصم النهار كل من دنيا ماهر، ومصطفى أبو سريع، وعمر الشناوي، وخالد سرحان، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.