فنان سوري يعلن تعرضه للتحرش على السوشيال ميديا بسبب جماله

كشف الفنان السوري معتصم النهار عن تعرضه للتحرش ومواقف متعددة بسبب جماله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية سينتيا صباغ في برنامج أنا وبس.

وقال معتصم النهار: تعرضت للتحرش ومواقف كتير بسبب جمالي على السوشيال ميديا في الوقت الحالي، مؤكدا أنه لم يخضع لأي جراحة تجميلية، لكنه يستخدم البوتوكس للحفاظ على مظهره.

وأضاف أنه يحرص على الاهتمام بجماله من الداخل، موضحا أن خسارة الوزن تمثل بالنسبة إليه نوعا من التنظيف الداخلي للجسم، قائلا إنه أصبح يفهم كيفية عمل الكلى والكبد والبطن حتى يتمكن من الحفاظ على صحته.

وأشار معتصم النهار إلى أنه خاض تجارب متعددة لإنقاص وزنه، حتى أصبح أكثر معرفة بما يحتاج إليه جسمه وما يناسبه للحفاظ على صحته.