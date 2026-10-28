اليابان: إعصار "إن-فا" يشتد فوق المحيط الهادئ ويتجه نحو جزر ماريانا بحلول الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار الفائق "إن-فا"، المعروف أيضًا باسم الإعصار رقم 31، يتمركز حاليًا بالقرب من جزر مارشال في المحيط الهادئ، ويتحرك غربًا بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة، وسط توقعات باشتداد قوته خلال الساعات المقبلة واتجاهه نحو جزر ماريانا بحلول بعد غد /الجمعة/.

وأوضحت الهيئة، وفقًا لبياناتها الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أن الضغط الجوي في مركز الإعصار بلغ 945 هكتوباسكال، فيما وصلت سرعة الرياح القصوى اللحظية إلى 252 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت أن الإعصار يُتوقع أن يشتد ليصل إلى مستوى الإعصار العنيف بحلول الساعة التاسعة صباح غد الخميس، مع تحركه باتجاه المياه القريبة من جزيرة ميناميتوريشيما.

وبحسب التوقعات، يُنتظر أن يصل الإعصار إلى جزر ماريانا يوم الجمعة، قبل أن يتجه نحو المياه المحيطة بجزر أوجاساوارا يوم السبت، في ظل استمرار متابعة مساره وتطورات قوته.