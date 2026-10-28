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ننشر أوراق التعاقد المطلوبة من الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر أوراق التعاقد المطلوبة من الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت مديريات التربية والتعليم ، تنبيهات عاجلة لمن صدر لهم القرار الوزاري رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٢٦ بالتعاقد بوظيفة معلم مساعد وتم اجتيازهم الاختبارات في اطار الاستعداد لتسليم العمل للمرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، وكذلك تظلمات الدفعتين الاولي والثانية وتظلمات الدفعة الثالثة وذوي الاعاقة والدفعة الرابعة والخامسة

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حيث نبهت مديريات التربية والتعليم على ضرورة تجهيز مسوغات التعاقد التالية:

اولاً :- صورة المستندات التي سيتم استلامها بمعرفة اللجنة اثناء توقيع العقد بإدارة الموارد البشرية تعيينات :
- بطاقة الرقم القومي سارية
-صحيفة الحالة الجنائية موجهه لجهة العمل
-اقرار موقع من مدير ادارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقاً على التوقيع من المعين بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار او حكم تأديي نهائي
- شهادة ميلاد مميكنة
-صورة ضوئية من المؤهل والاصل للاطلاع
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية او الإعفاء
- شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء للإناث
- تحليل المخدرات

- اقرار الحالة الاجتماعية
-صورة شخصية

وشددت مديريات التربية والتعليم على أن يتم تسليم أصول تلك المستندات بالإدارة التعليمية التي سيتم التوزيع عليها لاستيفاء باقي إجراءات التعاقد بالاضافة الي:

-نموذج الكشف الطبي 
-اقرار الذمة المالية 
- اي مستندات اخري تطلبها السلطة المختصة

قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتعيين المعلمين المساعدين الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين الـ 30 ألف معلم، والمتظلمين في الدفعتين الأولي والثانية والثالثة .


ونصت المادة الأولي في قرار وزير التربية والتعليم ، على أنه اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد بالنسبة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة (تظلمات الدفعتين الأولى، والثانية)، والبالغ عددهم (857)، أولهم السيد / محمود السيد محمد عبد الفتاح، وآخرهم السيدة / إسراء أحمد فرج أحمد أبو السعود.


كما نصت المادة الثانية في قرار وزير التربية والتعليم ، أنه  اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 378 لتظلمات الدفعة الثالثة، أولهم خالد جمال محمد سليم، وآخرهم  أميرة سمير أحمد فهيم، وكذا عدد 685 لتظلمات الدفعة الرابعة، أولهم  محمد السيد محمود محمد، وآخرهم - إسراء عبد الله إبراهيم عبد الوهاب.


ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التربية والتعليم ، على أنه اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد والأسماء الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 12739 للدفعة الخامسة، أولهم إسلام رضا فتحي عطية الشاذلي، وآخرهم  يسرا عرفات محمد محمد، وكذا عدد (28875 لاستكمال الدفعة الخامسة، أولهم عبد الله ماهر عبد الله فؤاد محمد، وآخرهم أماني أسامة جمال الدين محمد معتوق.


ونصت المادة الرابعة في قرار وزير التربية والتعليم ، على أن يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد ضمن نسبة 5% المقررة بموجب المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، الواردة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 423 للدفعة الخامسة، أولهم محمد مصطفى أحمد عبد الرحمن جاد، وآخرهم هناء رجب محمود عز الدين.


وفي المادة الخامسة، أكدت وزارة التربية والتعليم ، على أن تُحرر عقود شغل الوظائف، وفقاً للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانوناً لشغل الوظيفة، مع استثناء المذكورين بالمادة الرابعة من هذا القرار، من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وأخيرا شدد قرار وزير التربية والتعليم على أن تتولى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين متابعة تنفيذ إجراءات تحرير العقود المذكورين بهذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية، يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

التربية والتعليم التعليم القرار الوزاري مسابقة 30 ألف معلم

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