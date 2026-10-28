ممثل الاستثمار الخاص لبوتين: دعاة الحروب سيُهزمون ولغة الحوار ستنتصر

أكد كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن دعاة الصراعات العسكرية سيخسرون، معربًا عن اعتقاده بأن الحوار سيكون السبيل المنتصر في نهاية المطاف.

وكتب ديميترييف، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في منشور عبر منصة «إكس»: «إنها تستحق أن تخسر غرينلاند.. دعاة الحرب سيخسرون، والحوار هو الذي سينتصر»، في إشارة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي ردًا على انتقادات فريدريكسن للمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره ، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ قالت إن الاتصال لم يكن منسقًا مع الحلفاء الأوروبيين.