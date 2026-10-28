عمر بطيشة: إطلاق اسمى على دورة صناع القرار تكريم أعتز به

أعرب الإذاعى الكبير عمر بطيشة، في اتصال مع الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن سعادته عقب إطلاق اسمه على دورة صناع القرار التي تقدمها كلية الدفاع الوطني، وذلك بالتعاون بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والهيئة الوطنية للإعلام.

وكان بطيشة قد أشاد في تصريحات صحفية بإطلاق اسمه على تلك الدورة الجديدة يعد تقديراً كبيراً يعتز به كثيراً من الاعلام المصري وعلى رأسه الاعلامي الكبير أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام.

وقال بطيشة: “أن يطلق اسمي على هذه الدفعة من أكاديمية ماسبيرو هذا تكريم أعتز به، وأرجو أن يكون اسمي دافعاً لمزيد من التفوق والعطاء للإعلاميين جميعاً دون استثناء، وملهماً لأفراد هذه الدفعة بالتميز والتجديد والابتكار، وأن يلهمهم البحث عن قيمة فى كل ما يقدمونه من جهد”.

وأضاف الإذاعي الكبير عمر بطيشة قائلا: “وأنا إذا كنت اعتذرت عن عدم الحضور في تلك الاحتفالية نظراً لظروفى الصحية التى أمر بها، فإن ابنى الإعلامي والمعلق الرياضى الشهير حاتم عمر بطيشة قد أناب عنى في هذا المحفل ويمثلني إلى جانب الإعلامي والكاتب الكبير أحمد المسلماني، وكل التوفيق والنجاح للجميع”.