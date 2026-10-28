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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صورة مفبركة للفنانة دينا الشربيني تثير الجدل ونقابة الممثلين تتحرك قانونيا ضد مروجها

دينا الشربيني
دينا الشربيني
أحمد إبراهيم

أثارت صورة مفبركة للفنانة دينا الشربيني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فيها وهي تؤدي الصلاة بملابس غير ملائمة لها، بالتزامن مع مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، وهو ما فتح الباب أمام موجة من التعليقات والانتقادات التي طالت الفنانة، قبل أن تتدخل نقابة المهن التمثيلية معلنة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤول عن نشر الصورة.

بداية الأزمة صورة مفبركة لدينا الشربيني 

وتعود تفاصيل الأزمة إلى تداول الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت دينا الشربيني في مشهد مفبرك لها، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين، وتسبب في تعرضها لهجوم واسع، ومع انتشار الصورة، تصاعدت ردود الفعل بشأن استخدامها في الإساءة إلى الفنانة، وسط تأكيدات بأن الصورة مفبركة.

الممثلين تتخذ إجراءات قانونية

وكشفت نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شاب نشر الصورة المفبركة لدينا الشربيني خلال مهرجان الجونة السينمائي، موضحا أن تداولها تسبب في تعرض الفنانة لما وصفه بحملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا الشربيني تستعد للجزء الجديد من «كامل العدد» في رمضان 2027

ومن جهة أخرى، تستكمل دينا الشربيني التحضيرات الخاصة بالجزء الجديد من مسلسل «كامل العدد»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، لتواصل رحلتها مع العمل الذي حقق نجاحا جماهيريا في أجزائه السابقة.

دينا الشربيني تواصل تصوير «الفيل الأزرق»

وفي السينما، تواصل دينا الشربيني تصوير مشاهدها في الجزء الجديد من فيلم «الفيل الأزرق»، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ويأتي الجزء الجديد استكمالا لنجاح الأجزاء السابقة، التي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور وحققت حضورا لافتا في شباك التذاكر.

آخر أعمال دينا الشربيني في رمضان

وكانت دينا الشربيني قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «اتنين غيرنا»، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث المسلسل حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية، ويعيش حالة من العزلة بسبب ماضيه وعلاقاته، إلى أن يلتقي مصادفة بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، ليشكل هذا اللقاء نقطة تحول في حياته، وتنشأ بينهما قصة تجمعهما رغم الصعوبات التي تواجههما.

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