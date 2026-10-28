أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها.. تعرّفي عليها وكيف تتخلصين منها

تحتفظ كثير من النساء بأغراض قديمة داخل المنزل لسنوات طويلة، رغم عدم استخدامها، سواء بسبب الذكريات المرتبطة بها، أو الاعتقاد بأنها قد تكون مفيدة في المستقبل، أو صعوبة اتخاذ قرار بالتخلص منها. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه الأشياء داخل الأدراج والخزائن، وتستهلك مساحات يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل.

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

لكن المثير للاهتمام أن بعض الأغراض التي نحتفظ بها بدافع الاحتياط قد تمر عليها سنوات دون أن نحتاج إليها مرة واحدة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الملابس القديمة التي لم تعد مناسبة

تحتل الملابس القديمة مساحة كبيرة داخل خزائن كثير من المنازل، خاصة القطع التي لم تعد مناسبة للمقاس الحالي، أو التي خرجت من الموضة، مع الاحتفاظ بها على أمل ارتدائها مرة أخرى.

وقد تستمر هذه الملابس لسنوات دون استخدام، لذلك من الأفضل مراجعة الخزانة والاحتفاظ بالقطع التي تناسبك بالفعل، والتبرع بالملابس النظيفة التي لم تعودي بحاجة إليها.

2. الأجهزة الكهربائية المعطلة

قد تحتفظين بمكواة قديمة أو خلاط لا يعمل أو جهاز كهربائي تعطل منذ فترة طويلة، على أمل إصلاحه يومًا ما.

لكن إذا مر وقت طويل دون إصلاح الجهاز، فمن المفيد تحديد ما إذا كانت تكلفة إصلاحه تستحق ذلك، بدلًا من تركه يشغل مساحة داخل المطبخ أو المخزن.

ويجب عدم تخزين الأجهزة التالفة التي تحتوي على بطاريات منتفخة أو أسلاك مكشوفة، والتخلص منها عبر الجهات المناسبة.

3. علب الهدايا والأكياس الفارغة

تحتفظ بعض النساء بعلب الهدايا الفاخرة والأكياس الورقية وأغلفة الهدايا لاستخدامها في مناسبات لاحقة.

ورغم أن الاحتفاظ ببعضها قد يكون مفيدًا، فإن تراكم كميات كبيرة منها دون خطة لاستخدامها يحولها إلى مصدر للفوضى، خاصة داخل الأدراج والخزائن الصغيرة.

4. الأواني القديمة التي لا تستخدمينها

قد تجدين في مطبخك أطباقًا وأكوابًا وقدورًا قديمة لا تستخدمينها، إما لأنها لم تعد تناسب احتياجاتك أو لأن لديك بدائل أفضل منها.

راجعي الأدوات الموجودة لديكِ، واحتفظي بما تستخدمينه بالفعل، مع فحص الأواني التي تلفت طبقاتها أو تشققت، خاصة الأواني المخصصة للطهي وتقديم الطعام.

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

5. مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية

تحتفظ بعض النساء بأحمر الشفاه والكريمات والعطور ومستحضرات العناية لفترات طويلة، حتى بعد انتهاء صلاحيتها أو تغير رائحتها وقوامها.

ومن المهم مراجعة تواريخ الصلاحية والمدة الموصى بها للاستخدام بعد فتح العبوة، والتخلص من المستحضرات التي تغير لونها أو رائحتها أو قوامها، بدلًا من الاحتفاظ بها دون حاجة.

6. الأوراق والفواتير القديمة

قد تمتلئ الأدراج بفواتير مشتريات قديمة، وكتيبات تشغيل الأجهزة، وأوراق لا تحتاجين إليها في الوقت الحالي.

يمكنكِ فرز هذه الأوراق والاحتفاظ بالمستندات المهمة المتعلقة بالضمانات أو المعاملات المالية أو الحقوق القانونية، والتخلص الآمن من الأوراق التي تحتوي على بيانات شخصية ولا توجد حاجة للاحتفاظ بها.

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

7. قطع الأثاث الصغيرة التي فقدت فائدتها

قد تحتفظين بكرسي مكسور أو طاولة جانبية قديمة أو قطعة أثاث لا تتناسب مع ترتيب المنزل الحالي، على أمل إصلاحها أو استخدامها في مكان آخر.

إذا لم يكن هناك استخدام واضح لهذه القطع، فقد يكون إصلاحها أو بيعها أو التبرع بها أفضل من تركها تشغل مساحة دون فائدة.

8. الأسلاك والشواحن القديمة

تتراكم أحيانًا أسلاك الشحن والشواحن الخاصة بأجهزة لم تعد موجودة في المنزل، أو قطع إلكترونية لا تتذكرين الجهاز الذي كانت تستخدم معه.

احتفظي بالأسلاك المتوافقة مع أجهزتك الحالية، وتحققي من وظيفة القطع الأخرى قبل اتخاذ قرار بشأنها، ثم سلّمي المخلفات الإلكترونية إلى جهة مناسبة بدلًا من إلقائها عشوائيًا.

9. عبوات الطعام الفارغة

قد تحتفظين بعبوات بلاستيكية أو زجاجية بعد انتهاء محتوياتها، على أمل استخدامها في تخزين الطعام أو التوابل أو تنظيم الأدوات.

لكن كثرة العبوات غير المستخدمة قد تستهلك مساحة كبيرة داخل المطبخ، لذلك من الأفضل اختيار عدد محدود من العبوات السليمة والمناسبة للاستخدام المقصود.

10. الهدايا التي لا تحتاجين إليها

قد يصعب التخلص من هدية حصلتِ عليها من شخص عزيز، حتى لو لم تكن مناسبة لذوقك أو لم تستخدميها طوال سنوات.

ومن المهم تذكر أن تقدير الشخص الذي قدم الهدية لا يتوقف على الاحتفاظ بها إلى الأبد، ويمكنكِ التبرع بالأشياء المناسبة أو إهداؤها لشخص يستفيد منها، مع الاحتفاظ بالقطع التي تحمل قيمة عاطفية حقيقية بالنسبة لكِ.

كيف تتخلصين من الأغراض المتراكمة دون ندم؟

ابدئي بدرج واحد أو رف صغير بدلًا من محاولة ترتيب المنزل بالكامل في يوم واحد، ثم اسألي نفسكِ عن كل غرض: هل أستخدمه؟ هل أحتاج إليه فعلًا؟ هل يحتفظ بقيمة عاطفية لا يمكن تعويضها؟

قسّمي الأغراض إلى أربعة أقسام: أشياء ستحتفظين بها، وأشياء تحتاج إلى إصلاح، وأشياء يمكن التبرع بها أو بيعها، وأشياء لم تعد صالحة للاستخدام وتحتاج إلى التخلص الآمن منها.