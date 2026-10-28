مدرب فلسطين: عودة وسام أبو علي إلى الأهلي ليست مستحيلة

كشف إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن موقفه من إمكانية عودة وسام ابو علي الي صفوف الأهلي مستقبلًا، مؤكدًا أن اللاعب يرتبط بعلاقة قوية مع القلعة الحمراء، رغم رحيله عن الفريق.

ونقل الناقد الرياضي محمود شوقي تصريحات مدرب منتخب فلسطين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أكد أن وسام أبو علي لا يزال عاشقًا للأهلي ومشجعًا للنادي.

وقال إيهاب أبو جزر: «وسام أبو علي أهلاوي ومشجع للنادي ويعشقه، والمستوى الفني الذي قدمه اللاعب مع الأهلي لا يُمحى من التاريخ، ولن تكون عودته مستقبلًا أمرًا مستحيلًا».

وتفتح تصريحات مدرب منتخب فلسطين الباب أمام احتمالية عودة وسام أبو علي إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل ما قدمه اللاعب من مستويات مميزة بقميص الفريق، وارتباط اسمه بذكريات مميزة لدى جماهير القلعة الحمراء



