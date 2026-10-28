شوبير: الأهلي لن يستفيد من الكونفدرالية.. وتتويج الزمالك بدوري الأبطال ليس سهلًا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن فرص الأهلي والزمالك في الاستفادة من التصنيف القاري المؤهل إلى كأس العالم للأندية 2029، موضحًا أن مشاركة الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم الحالي لن تمنحه أي نقاط إضافية في التصنيف، حتى في حالة التتويج باللقب.

وقال شوبير إن الزمالك قد يتمكن من تحسين موقعه في التصنيف حال وصوله إلى الدور نصف النهائي أو النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكنه لا يزال بعيدًا عن المراكز التي تضمن له التأهل عن طريق التصنيف، مشيرًا إلى أن التتويج بالبطولة القارية سيمنحه فرصة التأهل المباشر دون الحاجة إلى حسابات التصنيف.

وأضاف أن حظوظ الزمالك في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا ليست سهلة، رغم أن خروج صن داونز قد يجعل المهمة أقل صعوبة بعض الشيء، مؤكدًا أن المنافسة على اللقب تتطلب مجهودًا كبيرًا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن التصنيف قد لا يكون في صالح الأهلي والزمالك، في ظل الظروف الحالية، مشددًا على أن الطريق الأوضح لضمان التأهل إلى كأس العالم للأندية يتمثل في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.