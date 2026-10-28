ننشر الصور الأولى لحادث بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 42 في تصادم أتوبيس ونقل

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 42 آخرون في حادث سير بـ محافظة بني سويف، وقع إثر تصادم أتوبيس بسيارة نقل بعد كمين المثلث بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتقلت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بعد كمين المثلث بدائرة قسم شرطة شرق بمدينة بني سويف الجديدة، وتم توجيه سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور هاني همام، بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، تحت إشراف هاني معوض، مشرف العمليات بفرع إسعاف بني سويف، وجرى نقل جثتين و42 مصابًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وجار تحديد بيانات الضحايا وتشخيص الإصابات.

وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى ونقل المصابين لقسم الطوارئ لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم.