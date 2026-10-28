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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر واليابان تبحثان التوسع في التعليم التكنولوجي وإنشاء مؤسسات جديدة بنموذج «كوسن»

وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون ومتابعة نتائج زيارته لطوكيو
وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون ومتابعة نتائج زيارته لطوكيو
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة،  إيوي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة نتائج زيارته الرسمية لليابان خلال أكتوبر الجاري، وبحث تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، واستعراض المشروعات المشتركة بين البلدين.

ورحب الوزير بالسفير الياباني، مشيدًا بجهود السفارة اليابانية في دعم العلاقات الثنائية، ومؤكدًا أهمية الشراكة المصرية اليابانية التي تمتد إلى مجالات تنموية متعددة، من بينها المشروعات التي تدعمها هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» (JICA)، وما تقدمه من خبرات ودراسات فنية لدعم المشروعات الكبرى في مصر.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن زيارته لليابان أسفرت عن نتائج مهمة، عكست حرص الجامعات والمؤسسات اليابانية على توسيع التعاون مع نظيراتها المصرية، وأشار إلى تشكيل فريق عمل تنفيذي لمتابعة ملفات التعاون التي نوقشت خلال الزيارة، وتحويل نتائجها إلى مشروعات وخطوات عملية بالتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

وتناول اللقاء التعاون في مجال التعليم التكنولوجي وفق النموذج الياباني «KOSEN»، وتطوير مشروع «EJ-KOSEN» المصري الياباني والتوسع في تطبيقه بمصر لإعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة وفق احتياجات سوق العمل والصناعة، كما بحث الجانبان إنشاء مؤسستين أو ثلاث مؤسسات إضافية وفق هذا النموذج، ومتابعة المقترح المعروض على «جايكا»، وتطورات المشروع والدفعات الدراسية الجديدة، وسبل تعزيز الدعم الياباني لاستكمال التوسع ونقل الخبرات وتوطين التعليم التكنولوجي التطبيقي.

كما ناقش الجانبان توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات اليابانية، خاصة جامعتي تسوكوبا وهيروشيما، وإمكانية إنشاء مجمعات تكنولوجية في مصر من خلال تحالف يضم جامعات مصرية، بالتنسيق مع الجهات اليابانية المعنية و«جايكا»، لدعم ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني إيوي فوميو عن تقديره للوزير والوزارة على التعاون والدعم خلال فترة عمله في مصر، مشيرًا إلى مغادرته إلى اليابان خلال الشهر المقبل، واعتزازه بما تحقق من نتائج إيجابية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتنمية القدرات البشرية. كما أشاد بالتطور الذي تشهده الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E-JUST»، مستذكرًا زياراته المتعددة لها ومشاركته في أحد احتفالات تخرج طلابها، ومؤكدًا حرصه على مواصلة التنسيق ودعم الزيارات واللقاءات مع المؤسسات اليابانية المعنية لتطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والدكتور السيد قنديل، القائم بأعمال رئيس جامعة العاصمة، والدكتورة غادة عبدالباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

ومن الجانب الياباني، حضر السيد كوبايشي شينيتشي، المستشار بالسفارة اليابانية ورئيس القسم الاقتصادي، والسيد ياماجوتشي يوسوكي، السكرتير الثالث بالسفارة، والسيد كازورو شيبويا، الممثل الأول لـ«جايكا»، والسيدة آنا شيمازو، ممثلة الهيئة، والسيدة دينا كرم، مسؤولة البرامج بمكتب «جايكا» في مصر.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبدالعزيز قنصوة سفير اليابان لدى مصر اليابان

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