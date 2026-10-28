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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تخطى الـ51 ألف .. زيادة أكثر من 800 جنيه في سعر الجنيه الذهب

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

تخطى سعر الجنيه الذهب ، في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 حاجز الـ 51 ألف جنيه، مسجلا أعلى مستوى له خلال هذا الشهر، بزيادة كبيرة مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وجاء هذا الارتفاع تزامنا مع بداية حركة البيع والشراء في سوق الصاغة المصرية، والتي تشهد قفزات متتالية في أسعار الذهب.

الجنيه الذهب يقفز 840 جنيها في يوم واحد

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 51,040 جنيها، بينما سجل أمس الثلاثاء نحو 50,200 جنيه، بزيادة قدرها 840 جنيها في أقل من 24 ساعة فقط.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وكان سعر الجنيه الذهب، قد سجل في تعاملات صباح اليوم نحو 51,120 جنيها قبل أن يتراجع بشكل طفيف الآن إلى 51,040 جنيها، محافظا على مستوى الـ 51 ألف جنيه.

زيادة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24: سجل اليوم 7,291 جنيها مقابل 7,171 جنيها أمس بزيادة 120 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: سجل اليوم 6,380 جنيها مقابل 6,275 جنيها أمس بزيادة 105 جنيهات.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الجنيه الذهب: سجل اليوم 51,040 جنيها مقابل 50,200 جنيه أمس بزيادة 840 جنيها.

سعر أوقية الذهب: سجلت اليوم 226,775.45 جنيه مقابل 223,043.03 جنيه أمس بزيادة 3,732.42 جنيه.

ويواصل الذهب في مصر تسجيل مستويات تاريخية مدفوعا بارتفاع الأوقية عالميا.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاع أسعار الذهب سعر عيار ١٨ اليوم

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