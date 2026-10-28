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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة اليوم.. غيابات الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، منافسه المقاولون العرب مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شبكة قنوات “أون سبورت” الناقل الحصري للبطولة.

غيابات الزمالك أمام المقاولون 

يغيب محمد عواد بسبب الإصابة بآلام أسفل الظهر، ويبتعد محمد السيد للإصابة في وجه القدم ، وكذلك محمود بنتايج للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

فيما ابتعد عمرو ناصر ومحمد إبراهيم لعدم الجاهزية الفنية، وخرج الثلاثي وآدم كايد وسيف جعفر وناصر منسي لأسباب فنية.

استبعاد ناصر منسي 

استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، على استبعاد ناصر منسي، مهاجم الفريق الأبيض، من قائمة مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فإن استبعاد ناصر منسي جاء لأسباب فنية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بعد إنتهاء عقوبة اللاعب بعد أزمته الأخيرة في مباراة الجيش الرواندي بذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يمتلك 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز، صاحب الصدارة.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، لتعزيز رصيده والتقدم في جدول الترتيب.

وكان المقاولون العرب قد حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة السابقة من الدوري المصري الممتاز.

أما الزمالك، فكان قد تجاوز بترول أسيوط بهدف دون رد، في الجولة الماضية من المسابقة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك المقاولون العرب ناصر منسي محمد عواد الزمالك ضد المقاولون

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