كشفت عوار إداري.. سقطات في الزمالك حدثت برحلة رواندا

دخل نادي الزمالك في عدة أزمات قوية خلال رحلة الفريق لـ رواندا لمواجهة فريق الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بداية الأزمة كانت في عدم قدره مجلس الإدارة علي توفير طائرة خاصة للفريق مما جعل الرحله طويلة سواء قبل المباراة أو بعدها

غياب أعضاء مجلس الإدارة

رفض أي عضو من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السفر مع الفريق كرئيس للبعثة نظراً لطول زمن الرحلة وارتباطات شخصية لاعضاء المجلس.

إعتذر معتمد جمال المدير الفني للفريق عن رئاسة البعثة كونه مريض وداخل للعمليات وإعتذر عن السفر مع الفريق وتقرر سفره يوم المباراة فأصبح عبد الناصر محمد هو رئيس البعثة.

أزمة حجز الفندق

وبعد الوصول لفندق الإقامة تفاجئ النادي بعدم وجود حجز لقطاع كبير من عناصر البعثة بسبب تأخر المستحقات للشركة المسؤولة عن سفر الفريق.

ونزل الفريق علي فندقين فحدث إنقسام كبير حيث نزل اللاعبين والجهاز الفني في أوتيل وباقي الطاقم الإداري في فندق منفصل

أزمة قميص الجفالي

أخطأ إداري الفريق في رقم التيشرت الخاص بأحمد الجفالي مما تسبب في عدم قدره الجهاز الفني علي إشاركه في المباراة بسبب هذا الخطأ الإداري

قام الزمالك بعدها بفتح تحقيقحول الواقعة لمعاقبة المقصرين في أداء عملهم وتسببهم في خسارة لاعب ضمن القائمة.

سهرة ثلاثي الزمالك

قام الثلاثي أحمد فتوح وأحمد شريف ومصطفى الزناري بالذهاب لأحد أماكن السهر عقب المباراة وحدثت مشكله كبيره مع جمهور الزمالك

ليدخل أحمد فتوح في أزمة مع الجماهير في مباراة العودة وتعرض لهتافات قوية بسبب عدم تجديد عقده.

قام أحد المصورين المسافرين مع بعثة الفريق بإرسال فيديو واقعه ناصر منسي مع الجهاز الفني للقناة الناقله للمباراة لعرضه علي الهواء