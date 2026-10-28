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الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة غدا الخميس حيث يلتقي الأهلي مع مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في مواجهة تتجاوز حسابات الفوز والخسارة لتضع الفريق الأحمر أمام اختبار جديد للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بينما يبحث منافسه عن استغلال المواجهة لتحسين موقعه بين فرق المقدمة.

وتكتسب المباراة أهميتها من تقارب طموحات الفريقين رغم اختلاف رصيدهما في جدول الترتيب إذ يدخل الأهلي اللقاء في المركز الثاني برصيد 17 نقطة بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادل في مباراتين خلال أول سبع جولات فيما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 13 نقطة جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمتين.

وبين رغبة الأهلي في مواصلة مطاردة الصدارة وطموح مودرن سبورت في الاقتراب من المراكز الأولى تبدو المواجهة اختبارا لقدرة الفريقين على استثمار نقاط القوة والتعامل مع الضغوط خاصة أن الأرقام تكشف عن تقارب نسبي في الفاعلية الهجومية مقابل اختلاف واضح في النتائج التي حققها كل فريق حتى الآن.

الأهلي يبحث عن استمرار الانطلاقة

يدخل الأهلي مواجهة مودرن سبورت بأفضلية النقاط وسجل النتائج بعدما تجنب الخسارة في مبارياته السبع الأولى بالدوري وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في المسابقة.

وسجل الفريق الأحمر 14 هدفا خلال الجولات الماضية مقابل استقبال شباكه ستة أهداف ليصل فارق الأهداف إلى ثمانية في مؤشر على قدرته على صناعة الخطورة والوصول إلى مرمى المنافسين مع الاحتفاظ بتوازن نسبي بين الدفاع والهجوم.

مودرن سبورت يراهن على مفاجأة الأهلي

على الجانب الآخر يدخل مودرن سبورت المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين في البطولة مستندا إلى رصيده البالغ 13 نقطة والذي يضعه في المركز الخامس قبل انطلاق الجولة.

وحقق الفريق أربعة انتصارات خلال أول سبع مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا مقابل استقبال تسعة أهداف ليصل فارق الأهداف إلى ثلاثة.

وتكشف هذه الأرقام عن قدرة مودرن سبورت على الوصول إلى مرمى المنافسين لكنها تضع في الوقت نفسه الجانب الدفاعي تحت الاختبار خاصة أمام فريق يمتلك قوة هجومية مثل الأهلي.

تاريخ المواجهات يمنح الأهلي أفضلية

ولا تقتصر حسابات المباراة على نتائج الموسم الحالي إذ تشير المواجهات السابقة بين الفريقين إلى أفضلية للأهلي بعدما التقيا في تسع مباريات حقق خلالها الفريق الأحمر أربعة انتصارات مقابل فوز واحد لمودرن سبورت بينما انتهت أربع مواجهات بالتعادل.

وعلى مستوى الأهداف سجل الأهلي 18 هدفا في شباك منافسه مقابل عشرة أهداف لمودرن سبورت وهو ما يعكس تفوقا تاريخيا للفريق الأحمر دون أن يعني ذلك حسم المواجهة المقبلة قبل انطلاقها.

وتمنح هذه الأرقام الأهلي أفضلية معنوية لكنها تضع الفريق أيضا أمام ضرورة تأكيد تفوقه داخل الملعب في حين يتطلع مودرن سبورت إلى تغيير الصورة التاريخية وتقليص الفارق في سجل المواجهات المباشرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس 29 أكتوبر 2026 على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل قناة أون سبورت المباراة باعتبارها الناقل لمنافسات المسابقة وسط ترقب لما ستسفر عنه المواجهة في ظل اختلاف أهداف الفريقين وتقارب طموحاتهما في جدول الترتيب.

وتبقى المواجهة فرصة للأهلي لتعزيز رصيده ومواصلة الضغط على المتصدر بينما يمثل اللقاء اختبارا مهما لمودرن سبورت لقياس قدرته على منافسة الفرق الكبرى. وبين أفضلية الأرقام التاريخية وقوة النتائج الحالية ستكون الكلمة الأخيرة لما يقدمه الفريقان على أرض الملعب.

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