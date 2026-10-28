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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر جديد في تدريبات الأهلي.. عموتة يرفض التقسيمة الكبيرة ليلة المباراة

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال ظهورها عبر برنامج «ملعب أون»، عن تفاصيل طريقة عمل الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال التدريبات التي تسبق المباريات، موضحة أسباب عدم اعتماده على التقسيمة الكبيرة أو إقامة مباراة تجريبية بين لاعبي الفريق قبل المواجهات الرسمية.

وأوضحت ريهام حمدي أن عموتة لا يعتمد على التقسيمة الكبيرة التي اعتاد عدد من المدربين إقامتها قبل المباريات بيوم، مشيرة إلى أنه يفضل الاكتفاء بالتدريبات العادية والخفيفة، دون تنظيم مباراة تجريبية بين اللاعبين في هذا التوقيت.

وأضافت أن المدير الفني للأهلي يكتفي في اليوم التالي للمباراة بإقامة تقسيمة صغيرة للاعبين البدلاء والمستبعدين من المشاركة، على نصف ملعب فقط، بينما يخوض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية داخل صالة الألعاب الرياضية، بهدف التعافي من المجهود البدني الذي بذلوه خلال المباراة.

وأكدت أن عموتة لديه قناعة بأن إقامة مباراة تجريبية أو تقسيمة كبيرة في الليلة السابقة للمواجهة الرسمية قد تتسبب في إجهاد اللاعبين وتحميلهم أعباء بدنية إضافية قبل المباراة، وهو ما يدفعه إلى تجنب هذه الطريقة.

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه السياسة التدريبية ليست جديدة على عموتة، بل يعتمد عليها منذ بداية الموسم، في إطار رؤيته لتجهيز اللاعبين للمباريات مع تجنب تعرضهم للإجهاد البدني قبل المواجهات الرسمية.

الحسين عموتة الأهلي الناقدة الرياضية ريهام حمدي عموتة إقامة مباراة تجريبية

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