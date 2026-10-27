شوبير يكشف تطورات أزمة تجديد عقد محمد هاني وياسر إبراهيم مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات ملف تجديد عقد محمد هاني وياسر إبراهيم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى احتمالية وجود أزمة بشأن مشاركة اللاعبين في المباريات المقبلة، في ظل ارتباط ملف التجديد بمستواهما الفني ونسبة المشاركة.

وقال شوبير إن محمد هاني يرغب في إعفائه من شرط نسبة المشاركة ضمن عقده الجديد، بينما يتمسك الأهلي بالقواعد التي وضعها لتجديد العقود، موضحًا أن النادي ربط مشاركة اللاعبين بمستواهم الفني، وهو ما قد يجعل وجود الظهير الأيمن في التشكيل الأساسي محل شك خلال الفترة المقبلة، رغم انتظامه في التدريبات.

وأضاف شوبير أن الأمر لا يقتصر على محمد هاني، بل يمتد أيضًا إلى ياسر إبراهيم، الذي أكد أنه سليم، لكنه لم يشارك في المباراة الأخيرة، لافتًا إلى أن ملف التجديد والمستوى الفني قد يكون لهما تأثير في فرص مشاركته، مع إمكانية الاعتماد عليه أساسيًا حال احتياج الفريق إلى جهوده.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة محمد هاني وياسر إبراهيم مع الأهلي خلال الفترة المقبلة قد تشهد تطورات، في ظل تداخل حسابات التجديد مع تقييم الجهاز الفني لأداء اللاعبين واحتياجات الفريق