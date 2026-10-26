جلسة مرتقبة بين إمام عاشور ومحمد هاني مع عموتة

كشف بلال السيسي، الناقد الرياضي، عن جلسة مرتقبة تجمع الثنائي إمام عاشور ومحمد هاني بالمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، للوقوف على أسباب استبعادهما من مواجهة كيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقال بلال السيسي، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «فوز الأهلي أعاد الثقة إلى اللاعبين بعد التعادل أمام القناة. هناك من يحمل عموتة المسؤولية، لكن في النهاية المسؤولية مشتركة بين المدرب واللاعبين».



وأضاف: «رأينا لاعبين شعروا بقيمة قميص الأهلي أمام كيتارا».

وتابع: «استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني أمر طبيعي؛ فإمام بعيد عن مستواه منذ فترة، بينما لا يتمتع هاني بالتركيز الذهني الكامل بسبب ملف تجديد تعاقده».



وواصل: «سيجلس إمام عاشور ومحمد هاني مع عموتة لمعرفة أسباب استبعادهما من المباراة، وأعتقد أنهما سيتواجدان في قائمة مباراة مودرن سبورت».



وأوضح: «محمد هاني هو الأقرب للاستمرار مع الأهلي وتجديد تعاقده وفقًا لشروط النادي، بينما سيرحل ياسر إبراهيم عن الفريق في يناير المقبل، بسبب العروض الكبيرة التي يتلقاها مقارنة بعقده الأخير، ورغبته في تأمين مستقبله».



وأكد: «أقطاي يستحق الحصول على فرصة، وقد لا يكون عموتة مقتنعًا باللاعب بنسبة 100%، لكنه لاعب شاب ويجب أن يحصل على فرصته».



وأشار إلى أن عموتة يسعى لتدعيم صفوف الأهلي في مركزين، هما قلب الدفاع ووسط الملعب الدفاعي، موضحًا أن هناك العديد من الأسماء المطروحة لتدعيم الفريق.



وأضاف: «محمود ممدوح هداف الدوري، وإذا كانت هناك رغبة من الأهلي في ضمه، فأعتقد أنه سيكون من أقرب المرشحين للانتقال إلى الفريق خلال الفترة المقبلة».



وتطرق السيسي إلى تهنئة إمام عاشور لطارق حامد بمناسبة عيد ميلاده، قائلًا: «تهنئة إمام عاشور لطارق حامد أثارت جدلًا واسعًا، وأرى أنها كانت استفزازية، فالتوقيت غير مناسب، وكان يجب على إمام أن يكون أكثر ذكاءً في هذه الفترة، وأن يغير عقليته ويتحمل قدرًا أكبر من المسؤولية».



واختتم تصريحاته قائلًا: «رأيي الشخصي أن الأهلي أخطأ في التعاقد مع إمام عاشور من البداية، فاللاعب أخطأ في حق رموز النادي الأهلي، وعلى رأسهم الكابتن صالح سليم، ولم يكن ينبغي التعاقد معه خلال الفترة الماضية، وأعتقد أنه سيرحل عن الأهلي حال تلقيه عرضا مناسبا في يناير».