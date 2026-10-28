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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط: إعادة هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة في مصر لتعزيز كفاءتها وفعاليتها

احمد رستم
احمد رستم
آية الجارحي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان «المنصات القُطرية في التطبيق العملي: من الأولويات الوطنية إلى قوائم المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد، وبحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وشارك في الجلسة السيد سيدي كيتا، وزير المالية والشئون الاقتصادية بدولة جامبيا، والسيدة تاتيانا آماران بوجاشوفا، نائب وزير الطاقة والتعدين بدولة كوبا، و سالما غابرييلا رينكون، مسئولة بوزارة المالية المكسيكية.

جهود التنمية العالمية

وأكد الدكتور أحمد رستم في كلمته أن التحدي الحقيقي أمام جهود التنمية العالمية اليوم لم يعد يقتصر على نقص رءوس الأموال، بل يكمن في "التنفيذ"، والقدرة على سد الفجوة بين الرؤى الوطنية وقوائم المشروعات الجاهزة للاستثمار. وأوضح أن نجاح الدولة في جذب التمويل يعتمد على تحويل الأولويات إلى مشروعات جاذبة للقطاع الخاص وقابلة للتمويل (Bankable Projects).

أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة

وأشار د. أحمد رستم إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية. وشمل ذلك دمج أنظمة رقمية متطورة لمتابعة المشروعات لحظيًا، مما يضمن توجيه الموارد العامة لجذب التمويل والمشاركة مع القطاع الخاص، وبما ينعكس على سرعة الإنجاز وتوفير خدمات أفضل وفرص عمل جديدة. 

آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF

وعلى صعيد الحلول العملية، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF» التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي. وأوضح رستم: "تُعد هذه الآلية منصة استراتيجية للتعامل مع مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، مما يشجع مؤسسات التمويل الوطنية والمستثمرين على الدخول في مشروعات حيوية؛ ولعل أبرز الأمثلة التطبيقية لذلك تتبلور في مشروعاتنا الطموحة بقطاعات الطاقة المتجددة، تحلية المياه، والتنمية الحضرية المستدامة"، وتوليها الحكومة أولوية كبرى في ضوء تكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تأسيسها وإطلاقها خلال منتدى مصر ٢٠٢٦. 

وأضاف وزير التخطيط أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، لتعطي رسالة طمأنة واضحة للمؤسسات المالية الدولية بأن أولويات مصر التنموية تستند إلى هياكل مالية قوية ومستقرة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة لأذرع الاستثمار لشركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتقديم دعم مرن للمنصات الوطنية يتضمن أدوات التمويل المختلط، وتوفير آليات تتيح التمويل بالعملة المحلية لتقليل آثار تقلبات أسعار الصرف، مؤكدًا حرص مصر على ترسيخ بيئة استثمارية شفافة ومحفزة لرءوس الأموال العالمية.

التخطيط الاستثمار أهداف التنمية المستدامة 2026 الاستثمارات العامة البنية التحتية

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