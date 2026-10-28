المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليل غدٍ الخميس، وتأخير الساعة 60 دقيقة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، سيتم بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من منتصف ليل الغد الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026 ، وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة .

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ينص على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".