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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات إصابة ياسر إبراهيم.. وموقف كريم الدبيس وأقطاي من تدريبات الأهلي

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
يمنى عبد الظاهر

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال ظهورها عبر برنامج «ملعب أون»، آخر تطورات حالة ياسر إبراهيم وكريم الدبيس، ثنائي النادي الأهلي، وموقفهما من التدريبات الجماعية، إلى جانب موقف أقطاي عبد الله من الحسابات الفنية للمدير الفني الحسين عموتة.

وأوضحت ريهام حمدي أن ياسر إبراهيم تعرض لتجدد الآلام في الكاحل خلال أحد تدريبات الأهلي، بعدما حاول التصدي لكرة قوية بقدمه بالقرب من خط المرمى، وهو ما تسبب في شعوره بآلام في المنطقة المصابة.

وأضافت أن مدافع الأهلي شعر بالآلام عقب هذا الموقف، لكنه لم يبتعد عن التدريبات لفترة طويلة، إذ غاب لمدة يومين فقط، قبل أن يعود للمشاركة في المران بصورة طبيعية، مؤكدة وجوده في التدريبات.

وأشارت إلى أن كريم الدبيس تواجد هو الآخر بصورة طبيعية في تدريب الأهلي، موضحة أن أقطاي عبد الله هو اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية، في ظل مواصلة برنامجه التأهيلي.

ريهام حمدي توضح موقف أقطاي من حسابات عموتة

وفيما يتعلق بموقف أقطاي عبد الله مع المدير الفني الحسين عموتة، نفت ريهام حمدي أن يكون ابتعاد اللاعب عن المشاركة ناتجًا بالضرورة عن عدم اقتناع المدرب بإمكاناته، موضحة أن الأهلي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين في مختلف المراكز.

وأكدت أن أقطاي لا يزال بعيدًا عن الرؤية الفنية لعموتة، ولا يُعد من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب في الوقت الحالي، في حين بدأ علي محمود يدخل تدريجيًا ضمن حسابات المدير الفني.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن أقطاي لا يزال بحاجة إلى الاقتراب من الحسابات الفنية للفريق، في ظل استمرار تأهيله وابتعاده عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية.

الناقدة الرياضية ريهام حمدي ياسر إبراهيم وكريم الدبيس ثنائي النادي الأهلي أقطاي عبد الله الحسين عموتة

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