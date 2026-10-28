تلميذ يرسم مدير الإدارة التعليمية على السبورة أثناء زيارته ويحصل على مكافأة 50 جنيها

قام تلميذ في مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالألومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا ، برسم وجه محمد يوسف الزقيم مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية على السبورة ، وذلك خلال تفقد مدير الإدارة لفصله أثناء اليوم الدراسي .

وقد عبر مدير إدارة نجع حمادي التعليمية عن سعادته برسم التلميذ له ، ودعمه بكلمات تشجيعية تشيد بموهبته ، وقال معلمو المدرسة : التلميذ اخد مكافأة خاصه من مدير الإدارة 50 جنيها لتحفيزه.

وخلال جولته ، شاهد مدير إدارة نجع حمادي التعليمية ، تجربة لطالبة تشرح أحد دروس الرياضيات لزملائها في الفصل .

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات لجميع المدارس ، بضرورة تنمية مهارات الطلاب والطالبات في الأنشطة ، وضرورة مشاركتهم فيها، لما لها من أثر واضح في بناء الشخصية .

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تحفيز الطلاب والطالبات على حب المدرسة والانضباط والانتظام في الحضور منذ الصغر، لما لذلك من أثر كبير في بناء الشخصية.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة له ، إلى أهمية تفعيل الرياضة المدرسية واكتشاف المواهب داخل المدارس ، كخطوة أساسية نحو إعداد أجيال قادرة على التميز، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية ورياضية متكاملة تتيح للطلاب ممارسة الأنشطة المختلفة إلى جانب التحصيل الدراسي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، واكتشاف مواهبهم في وقت مبكر، وصولًا إلى إعداد جيل رياضي قادر على التميز ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.