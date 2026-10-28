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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه المقاولون العرب مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يمتلك 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز، صاحب الصدارة.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، لتعزيز رصيده والتقدم في جدول الترتيب.

وكان المقاولون العرب قد حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة السابقة من الدوري المصري الممتاز.

أما الزمالك، فكان قد تجاوز بترول أسيوط بهدف دون رد، في الجولة الماضية من المسابقة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك نادي الزمالك المقاولون العرب الدوري الممتاز الدوري المصري

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