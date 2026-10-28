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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز لـ"صدي البلد": مني زكي أختي وصاحبتي وعشرة عمري| فيديو

الفنانة ياسمين عبد العزيز
الفنانة ياسمين عبد العزيز
أوركيد سامي

في لقاء لموقع «صدى البلد»، تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، عن علاقتها ببالفنانة مني زكي ، مؤكدة مكانتها الخاصة لديها، قائلة: "مني أختي وصاحبتي، و عشرة عمري".

وجاءت تصريحات ياسمين عبد العزيز لتسلط الضوء على طبيعة العلاقة التي تجمعها بمنّي، حيث حرصت على التعبير عن مشاعرها بوضوح، دون الالتفات إلى ما قد يثار من أحاديث أو تأويلات حول طبيعة هذه العلاقة، في رسالة تعكس تمسكها بموقفها وثقتها في اختياراتها.

يذكر أن فيلم خلي بالك من نفسك ، تدور أحداثه حول تجسيد ياسمين عبد العزيز لشخصية فتاة قوية ومستقلة، تدخل حياة أحمد السقا بشكل مفاجئ، لتصبح شريكته في مواجهة العديد من المواقف والمغامرات، في إطار مليء بالإثارة والمفارقات الكوميدية. 

بينما يجسد أحمد السقا شخصية مقدمًا لبرنامج إذاعي ، يقدم من خلاله نصائح عاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يجد نفسه وسط سلسلة من المواقف والأحداث غير المتوقعة. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، ميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

 الفيلم من إنتاج Synergy Plus، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني. 

فيلم ياسمين عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن

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