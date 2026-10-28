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اهتمام ياباني ببرنامج طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص| تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اهتمام ياباني ببرنامج طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص| تفاصيل

وزير الطيران والسفير الياباني
وزير الطيران والسفير الياباني
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الطيران المدني عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الياباني في تعزيز العلاقات المصرية اليابانية، مشيدًا بما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات، لا سيما قطاع الطيران المدني، وما يعكسه ذلك من حرص مشترك على توسيع آفاق الشراكة بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل  التعاون المشترك في  مشروعات  تطوير المطارات المصرية، خاصةً مع اهتمام الشركات اليابانية بالمشاركة في برنامج طرح عدد من المطارات أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل والتطوير، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيه المتقدمة، ويسهم في رفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطيران المدني.

وأكد الدكتور سامح الحفني اعتزاز وزارة الطيران المدني بالتعاون القائم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، مثمنًا دورها في دعم وتمويل مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الإسكندرية الدولي، الذي روعي في تصميمه تطبيق معايير الاستدامة البيئية، بما يجسد عمق التعاون بين البلدين وحرصهما على تطوير البنية التحتية للمطارات  وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره لمستوى التعاون القائم مع الجانب المصري، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، بما يدعم تعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجال الطيران المدني.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الطيران المدني عن خالص تمنياته للسفير الياباني بالتوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، مشيدًا بإسهاماته في دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية.

وزير الطيران وزارة الطيران اليابان طرح المطارات المصرية

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