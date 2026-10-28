بيراميدز يعزي عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق في وفاة والدته

تقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز ، بالعزاء لـ عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق في وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

وتوجه مجلس إدارة نادي بيراميدز ، وجميع العاملين بخالص العزاء للاعب داعين المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأهل الصبر والسلوان.

في سياق أخر ، يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة، المقرر إقامتها خلال الفترة من الأربعاء 28 أكتوبر وحتى السبت 31 أكتوبر، وسط منافسة قوية بين الأندية الساعية لتحسين مراكزها في جدول المسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، لتشتعل المنافسة بين فرق المقدمة مع اقتراب انطلاق جولة جديدة من البطولة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة

جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة على النحو التالي:

بيراميدز – 21 نقطة.

الأهلي – 17 نقطة.

الزمالك – 16 نقطة.

سيراميكا كليوباترا – 15 نقطة.

مودرن سبورت – 13 نقطة.

الاتحاد السكندري – 13 نقطة.

المقاولون العرب – 11 نقطة.

زد – 11 نقطة.

البنك الأهلي – 10 نقاط.

سموحة – 10 نقاط.

القناة – 8 نقاط.

بتروجت – 8 نقاط.

المصري – 8 نقاط.

وادي دجلة – 7 نقاط.

طلائع الجيش – 7 نقاط.

بترول أسيوط – 5 نقاط.

إنبي – 4 نقاط.

أبو قير للأسمدة – 4 نقاط.

غزل المحلة – 4 نقاط.

الجونة – نقطتان.