جهاز مستقبل مصر يعزز توفير السلع للمواطنين عبر أكثر من 1500 منفذ لـ«سوبر توفير»

يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تطوير منظومة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين، من خلال التوسع في شبكة منافذ «سوبر توفير» التي تجاوز عددها 1500 منفذ بمختلف محافظات الجمهورية، بما يستهدف توسيع نطاق إتاحة المنتجات، وزيادة المعروض، وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار تنافسية.

ويأتي ذلك في إطار التحركات الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحسين آليات توزيع السلع، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز توافر الاحتياجات الأساسية، من خلال ربط أنشطة الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع بقنوات بيع مباشرة تصل إلى المستهلك النهائي.

وتتيح هذه المنظومة توسيع نطاق وصول المنتجات إلى المواطنين عبر شبكة توزيع واسعة، إلى جانب طرح مبادرات وعروض تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن الأسر.

أكثر من 1500 منفذ لـ«سوبر توفير» بمختلف المحافظات

نجح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في التوسع بشبكة منافذ «سوبر توفير» لتصل إلى أكثر من 1500 منفذ بمختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز انتشار قنوات بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، ويوفر نقاط بيع متعددة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

ويمثل هذا الانتشار امتدادًا لمنظومة الإمداد التي يعمل الجهاز على تطويرها، إذ تتيح المنافذ وصول المنتجات إلى المستهلكين عبر شبكة توزيع واسعة تساعد على ضخ السلع في الأسواق وتوسيع نطاق إتاحتها.

ويستهدف الجهاز مواصلة تطوير الشبكة ورفع كفاءة تشغيلها، من خلال انتظام إمداد المنافذ بالسلع، ومتابعة احتياجاتها، وتحسين توزيع المنتجات وفقًا لحركة الطلب، بما يدعم توافر الأصناف الأساسية ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

من الإنتاج إلى المستهلك.. استكمال حلقات منظومة الأمن الغذائي

تأتي منافذ «سوبر توفير» ضمن منظومة أوسع يعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تطويرها، تشمل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والخدمات اللوجستية والتوزيع، بما يتيح الربط بين مراحل متعددة من سلسلة إمداد الغذاء وصولًا إلى منافذ البيع التي يتعامل معها المواطن مباشرة.

وتستهدف المنظومة تنظيم حركة المنتجات بين مصادر توفيرها ومراكز التخزين والتوزيع والمنافذ التجارية، بما يسهم في تحسين كفاءة تداول السلع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتعدد مراحل النقل، ورفع كفاءة وصول المنتجات إلى الأسواق.

كما يساعد الربط بين الإمداد والتوزيع على تحسين التخطيط للكميات المطلوبة، ومتابعة حركة المبيعات، وتحديد الأصناف التي تحتاج إلى تعزيز المعروض منها.

ويظل قياس الأثر الفعلي لهذا التكامل مرتبطًا ببيانات التوريد، وحجم المنتجات التي تصل إلى المنافذ من مشروعات الجهاز، ومدى انعكاس ذلك على التكلفة النهائية للسلع.

خصومات تصل إلى 25% على السلع ضمن مبادرات «سوبر توفير»

شهدت منافذ «سوبر توفير» خلال عام 2026 طرح مبادرات وعروض مباشرة على عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، في إطار جهود جهاز مستقبل مصر لزيادة المعروض وتوسيع خيارات الشراء أمام المواطنين.

وفي يوليو 2026، أطلق الجهاز مهرجان التسوق الأول «خير مصر لأهل مصر» عبر منافذ «سوبر توفير» بمختلف المحافظات، متضمنًا عروضًا وخصومات وصلت إلى 25% على عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية.

واستهدف المهرجان إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار مخفضة، إلى جانب دعم المنتج المصري وتوسيع فرص وصوله إلى المستهلكين.

كما شهدت المنافذ خلال أغسطس 2026 طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلو، مقارنة بسعر 28 جنيهًا، فيما سبق ذلك طرح الدواجن المجمدة عبر سيارات ومنافذ «سوبر توفير» في فبراير 2026، بسعر 90 جنيهًا للدجاجة التي يبلغ متوسط وزنها 1.1 كيلوجرام.

وتعكس هذه الطروحات توظيف شبكة المنافذ في تنفيذ تدخلات مباشرة تستهدف زيادة إتاحة بعض السلع وتوفير خيارات سعرية للمستهلكين، فيما يرتبط قياس أثرها بحجم الكميات المطروحة، ونطاق انتشارها، والأسعار المقارنة في توقيت كل مبادرة.

«سوبر توفير» تدعم تسويق المنتجات المصرية

يمثل توفير قنوات تسويقية واسعة للمنتجات المصرية أحد المسارات الداعمة لحركة الإنتاج في السوق المحلية، من خلال إتاحة نقاط بيع متعددة تساعد على وصول المنتجات إلى المستهلكين.

وتوفر شبكة «سوبر توفير» منصة لتوزيع السلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تتيح أنشطة جهاز مستقبل مصر في الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين فرصًا للتكامل بين هذه المراحل وشبكة البيع، بما يساعد على تحسين حركة المنتجات وتوسيع فرص تسويقها ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ويتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الشبكة تعزيز الربط بين المنتجين والموردين والمنافذ، وتنظيم عمليات التوريد وفقًا لحركة الطلب، إلى جانب متابعة جودة المنتجات والأسعار.

كما تتيح بيانات مصادر السلع وكميات التوريد وحجم المبيعات تقييم مدى مساهمة الشبكة في دعم المنتجات المحلية وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

منافذ «سوبر توفير» تشارك في المبادرات الاجتماعية

امتد دور منافذ «سوبر توفير» إلى المشاركة في مبادرات تستهدف دعم الأسر وتوسيع نطاق وصول السلع إلى الفئات المستفيدة.

وفي هذا الإطار، شارك جهاز مستقبل مصر في مبادرة «إلى المدرسة»، من خلال إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر منافذه الثابتة، إلى جانب توفير سيارات مجهزة رافقت القوافل الميدانية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وتعكس هذه المشاركة الاستفادة من الانتشار الجغرافي للمنافذ والإمكانات اللوجستية المرتبطة بها في دعم المبادرات المجتمعية، وتوفير المنتجات للأسر المستفيدة وفقًا لطبيعة كل مبادرة ونطاقها.

كما تمنح شبكة التوزيع الواسعة مرونة في الوصول إلى مناطق متعددة، سواء عبر المنافذ الثابتة أو السيارات المجهزة، بما يساعد على توجيه السلع إلى المناطق المستهدفة وتيسير حصول المواطنين عليها.