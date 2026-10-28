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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عامل ارتكب أفعالا خادشة فى الشارع بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتيان بأفعال خادشة للحياء بأحد الشوارع بالبحيرة .

تفاصيل الواقعة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالإتيان بأفعال خادشة للحياء بأحد الشوارع بالبحيرة .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 24/ الجارى على النحو المشار إليه بأحد الشوارع بنطاق دائرة المركز محل سكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس عامل أفعال خادشة للحياء

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