حبس عامل ارتكب أفعالا خادشة فى الشارع بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتيان بأفعال خادشة للحياء بأحد الشوارع بالبحيرة .

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالإتيان بأفعال خادشة للحياء بأحد الشوارع بالبحيرة .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 24/ الجارى على النحو المشار إليه بأحد الشوارع بنطاق دائرة المركز محل سكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.