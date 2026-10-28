نظر محاكمة شاب متهم بدهس فتاة بالتجمع .. اليوم

تنظر محكمة الجنح المختصة، اليوم، محاكمة شاب متهم بالتسبب في وفاة فتاة إثر دهسها بسيارة ملاكي بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الشاب بالتسبب في وفاة فتاة نتيجة تعرضها للدهس بسيارة ملاكي في منطقة التجمع الأول، وهو ما أسفر عن وفاتها.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة، على خلفية الواقعة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لنظر القضية أمام المحكمة المختصة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلستها المقبلة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.